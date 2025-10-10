دشمن ممالک کی ایجنسیاں   بی ایل اے کو فنڈنگ دے کر مضبوط کررہی ہیں، دہشتگرد کا اعتراف

کالعدم تنظیمیں خونریزی جیسے واقعات کو خود انجام دے کر پھر ان کی ذمے داری ریاست پر ڈال دیتی ہیں، سرفراز بنگلزئی

ویب ڈیسک October 10, 2025
ہتھیار ڈالنے والے دہشت گرد سرفراز بنگلزئی نے انکشاف کیا ہے کہ دشمن ممالک کی ایجنسیاں   بی ایل اے کو فنڈنگ دے کر مضبوط کررہی ہیں۔

سرفراز بنگلزئی نے کہا کہ کالعدم تنظیمیں خونریزی جیسے واقعات کو خود انجام دے کر پھر ان کی ذمے داری ریاست پر ڈال دیتی ہیں تاکہ عوام میں ریاست کے خلاف نفرت اور ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو ں۔ کئی مواقع اور متعدد علاقوں میں وہ کارروائیاں حقیقت میں انہی تنظیموں نے خود کی ہیں، جن کے بعد ان واقعات کا جھوٹا بیانیہ چلایا جاتا ہے تاکہ عوامی جذبات کو ان کے حق میں موڑا جا سکے۔

یہ خبر بھی پڑھیں: یونیورسٹی پروفیسر بی ایل اے  کا سہولت کار نکلا؛ اعترافی بیان منظر عام پر

سرفراز بنگلزئی نے مزید کہا کہ بی ایل اے جیسی تنظیموں کو بیرون ملک سے فنڈنگ ملتی ہے اور وہاں مقیم رہنما دوسرے ممالک سے روابط کے ذریعے وسائل فراہم کرواتے ہیں، جس سے ان گروپوں کی کارروائیوں کی سرپرستی ممکن ہوتی ہے۔

ہتھیار ڈالنے ولاے دہشت گرد کا کہنا تھا کہ بیرون ملک موجود عناصر اپنے لیے سازگار تاثر قائم کرنے کے لیے مقامی واقعات کو ہوا دے کر پروپیگنڈا تیار کرتے ہیں۔

سرفرز بنگلزئی کے مطابق بعض ملک دشمن ایجنسیاں بھی ان دہشت گرد عناصر کو مدد فراہم کرتی ہیں جب کہ گروہوں کے سرغنہ نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں منظم طریقے سے ملوث کرتے ہیں۔ یہ جھوٹے بیانیے اور غیر حقیقی باتوں کے لیے عوامی جذبات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان تنظیموں کو فائدے پہنچاتے ہیں۔

سرفراز بنگلزئی کا کہنا تھا کہ کالعدم عناصر مخصوص واقعات کا غلط بیانیہ بنا کر ریاست کی بدنامی کی کوشش کرتے ہیں جب کہ حقیقت اکثر مختلف ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ شواہد اسی حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں۔

سرفراز بنگلزئی کے مطابق اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان تنظیموں کی کارروائیاں اور ان کے بعد چلائے جانے والے بیانیے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں اور اس کے پیچھے نہ صرف مقامی عناصر بلکہ بیرونِ ملک معاونت کار بھی موجود ہیں۔
