بات چیت ہر مسئلے کا حل ہوتا تو غزوہ بدر میں نبی کریمﷺ جنگ نہ کرتے، ڈی جی آئی ایس پی آر

دہشت گردوں سے بار بار مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، کے پی میں دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے

ویب ڈیسک October 10, 2025
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا کہنا ہے کہ بار بار دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، ہر مسئلہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا ایسا ہوتا تو غزہ بدر میں نبی کریم ﷺ کبھی جنگ نہ کرتے۔ کے پی میں دہشت گردوں کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔

پشاور میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ اس حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جائے گا لیکن یہ بھی نہیں کیا گیا بلکہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کی گئی۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ 2014ء میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد سیاسی و عسکری لیڈر شپ نے ایک مشترکہ نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا لیکن آج تک اس پر پوری طرح عمل نہیں کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ اگر دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر جنگیں کبھی نہیں ہوتیں اور غزوہ بدر میں سرور کونین ﷺ کبھی جنگ نہ کرتے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختون خوا میں دہشت گردی کے پیچھے گٹھ جوڑ کو مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جگہ دی گئی۔

ترجمان پاک فوج نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق امریکا 7.2 ارب ڈالر کا ہتھیار افغانستان میں چھوڑ کر گیا جو دہشت گردوں کے ہاتھ لگا اور یہی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ سال 2024 میں خفیہ اطلاعات پر کے پی میں 14ہزار 535 آپریشنز کیے گئے اور 2025 میں اب تک 10ہزار 115 کارروائیاں کی گئیں، رواں سال مارے جانے والے خارجیوں کی تعداد گزشتہ 10 سال میں سب سے زیادہ ہے۔

ڈی جی آئی سی پی آر نے کہا کہ نظرثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست بھی ایک وجہ ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزا کیوں نہیں ملیں؟ کیا آج ہم ایک بیانیے پر کھڑے ہیں؟

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ بھارت افغانستان کو دہشت گردی کے بیس کیمپ کے طور پر استعمال کر رہا ہے جبکہ دوحہ معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔

ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے اپنی سیاست کو دہشت گردی پر مقدم کر دیا ہے اس لیے گزشتہ کئی سال سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، صوبے کی گورننس سے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ کیا فوج کے جوان اپنے سینوں پر اس لیے گولیاں کھا رہے ہیں کہ ان کی سیاست چلتی رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ آج یہ بیانیہ کہاں سے آگیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے؟

ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ سہولت کاروں کے پاس صرف تین چوائس ہیں۔

  • سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں
  • سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں
  • اگر ایسا نہیں کرنا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں

انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، جو خارجیوں کی سہولت کاری کرے گا وہ انجام کو پہنچے گا لہٰذا خارجیوں کے ناسور کو انجام تک پہنچانے کے لیے عوام ساتھ دے۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ بنیادی طور پر پولیس کا کرنے والا کام بھی فوج کو کرنا پڑا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کی تعداد ہی 3200 رکھی ہوئی ہے تو پھر نتائج کیسے برآمد ہوں گے؟

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا سب سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے، اس سیاسی مافیا کے لیے ہزاروں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اہم ہیں اور اگر اسمگلنگ ہوتی رہے گی تو اس کے ساتھ دہشت گردی اور دھماکا خیز مواد بھی آئے گا، یہاں ہونے والی اسمگلنگ کا الزام بھی فوج پر لگا دیا جاتا ہے۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے کہا کہ سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی، افغانستان میں ہر دہشت گرد گروہ کی کوئی نہ کوئی شاخ موجود ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی وجہ ایک گمراہ کن بیانیہ ہے، امید ہے کے پی کے عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کے بجائے صوبے کے ذمہ داران خود حفاظت کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی اور معاملے کو الجھایا گیا جبکہ دہشت گردی کے 70 فیصد واقعات کے پی میں ہوئے، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا حل آپریشن نہیں ہے۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آج سے 2سال، 3 سال، 5 یا 6 سال قبل دیکھیں وہ کون شخص یا سیاسی بیانیہ ہے جو کہتا ہے دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے، اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے اور آج وہ ریاست کے ذمہ دار ن ہیں ہیں لیکن آج یہی کہہ رہے ہیں۔

سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے متعلق سوال

سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے متعلق صحافی کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے لیکن فوج میں خود احتسابی کا عمل محض الزامات پر کام نہیں کرتا، الزمات ثابت ہو جائیں پھر سزا دی جاتی ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر لگے الزامات سے متعلق انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔

لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا کہنا تھا کہ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے، سب کو اندازہ ہونا چاہیے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں تاخیر کی پروا نہیں، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور افواج پاکستان میں دفاع کے لیے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

ترجمان نے واضح کیا کہ آپ ہمیں سیاست میں نہ لائیں، ہمارے لیے سیاست دان قابل احترام ہیں لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں ہے، اپنی فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بیانیہ بنانے والی پارٹی کے پاس تو مائیک موجود ہے، جب چاہا بیان دے دیا لیکن پاک فوج کا ترجمان روزانہ بیٹھ کر کسی کو جواب نہیں دے سکتا اور یقیناً آپ بھی ایسا نہیں چاہیں گے۔

قبل ازیں پریس کانفرنس کے آغاز پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں شہید ہونے والوں کو سلام پیش کیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں

 
