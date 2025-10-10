فلپائن کے جنوبی حصے میں 7.4 شدت کا خوفناک زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری

ویب ڈیسک October 10, 2025
منیلا: فلپائن کے جنوبی علاقے منداناؤ کے ساحل کے قریب جمعہ کی صبح 7.4 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا جس کے بعد سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ حکام کے مطابق زلزلے کے باعث ایک شخص ہلاک ہوگیا جبکہ متعدد عمارتوں اور پلوں کو نقصان پہنچا۔

فلپائن کے زلزلہ پیما ادارے (Phivolcs) کے مطابق زلزلہ داؤاؤ اوریئنٹل کے علاقے مانائے کے قریب سمندر میں آیا، جس کے بعد شہریوں کو ساحلی علاقوں سے ہٹنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔

پیسفک سونامی وارننگ سینٹر نے بعد ازاں اعلان کیا کہ فلپائن میں سونامی کا خطرہ ٹل گیا ہے، تاہم انڈونیشیا، پالاؤ اور دیگر قریبی ممالک کے لیے وارننگ بدستور برقرار ہے۔

مقامی حکام کے مطابق زلزلے کے جھٹکے 30 سے 40 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے اور کئی گھروں، اسکولوں اور گرجا گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ کئی پل ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔

مانائے کے ایک آفیسر رِچی دیوئین کے مطابق “میں 46 سال کا ہوں، لیکن اپنی زندگی میں اتنا طاقتور زلزلہ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا، نقصان کافی زیادہ ہوا ہے۔”

زلزلے کے بعد امریکی سونامی وارننگ سسٹم نے بھی اعلان کیا کہ زلزلے کے مرکز سے 300 کلومیٹر کے اندر موجود ساحلی علاقوں میں خطرناک لہریں پیدا ہوسکتی ہیں۔

فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر نے کہا ہے کہ حکومت فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں روانہ کر رہی ہے تاکہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کی جا سکیں۔

یہ زلزلہ اس وقت آیا ہے جب دو ہفتے قبل سیبو جزیرے پر آنے والے 6.9 شدت کے زلزلے میں 74 افراد ہلاک ہوئے تھے۔

https://x.com/trtworld/status/1976512723388084261?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976512723388084261%7Ctwgr%5Ef7c18a8d15ee468a1f03c51c4826e71ca20fe946%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dawn.com%2Fnews%2F1947869

ادارے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 23 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جبکہ اس کی شدت ابتدائی طور پر 7.6 بتائی گئی تھی جسے بعد میں 7.4 کر دیا گیا۔

انڈونیشیا نے شمالی سولاویسی اور پاپوا کے علاقوں کے لیے سونامی وارننگ جاری کر دی ہے جبکہ پالاؤ کے ساحلی حصوں میں بھی ایک میٹر تک اونچی لہروں کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔

 
