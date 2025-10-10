مودی اور ٹرمپ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں پیش رفت، جلد نیا دور متوقع

نئی دہلی: بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے تجارتی مذاکرات میں ہونے والی مثبت پیش رفت کا جائزہ لیا اور آئندہ ہفتوں میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق، واشنگٹن میں حالیہ ملاقاتوں کے بعد بھارت اور امریکا کے درمیان تجارتی مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہونے کی امید ہے۔
امریکی حکومت نے بھارت کی زیادہ تر برآمدات پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر رکھا ہے، جو امریکا کے کسی بھی تجارتی شراکت دار پر سب سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ فیصلے بھارت کی تقریباً 50 ارب ڈالر کی برآمدات پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جن میں ٹیکسٹائل، قیمتی پتھر، زیورات اور مچھلی کی مصنوعات شامل ہیں۔
یہ ٹیرف اُس وقت دوگنا کیا گیا تھا جب بھارت نے روس سے تیل کی درآمد جاری رکھی تھی۔ امریکا کا مؤقف ہے کہ روسی تیل کی خریداری ماسکو کی جنگی سرگرمیوں کے لیے مالی مدد فراہم کر رہی ہے، تاہم بھارت نے ان الزامات کو ’’دوہرا معیار‘‘ قرار دے کر مسترد کر دیا۔
مودی حکومت نے ٹیرف کے اثرات کم کرنے کے لیے حالیہ ٹیکس اصلاحات میں متعدد اشیاء پر ٹیکسوں میں کمی کی ہے۔ ان اشیاء میں شیمپو، کاریں اور روزمرہ استعمال کی مصنوعات شامل ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق، سال 2024 میں بھارت کی کل برآمدات کا پانچواں حصہ امریکا کو بھیجا گیا، جبکہ نئے ٹیرف تقریباً تین چوتھائی بھارتی مصنوعات کو متاثر کر رہے ہیں۔