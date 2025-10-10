بیٹیوں کا باپ بننے کے بعد زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں آئیں، منیب بٹ

پاکستان شوبز کے اداکار منیب بٹ نے اپنی تینوں بیٹیوں کو زندگی کی سب سے بڑی نعمت قرار دے دیا۔
ایک حالیہ پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ ایمن خان کے شوہر اداکار منیب بٹ کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی میں خوشیوں اور کامیابیوں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے اور وہ اس کیلئے خدا کے شکر گزار ہیں۔
منیب بٹ کے مطابق ہر بیٹی کی پیدائش نے ان کی زندگی کو مزید روشن کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس سال ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اسی سال اللہ نے ان کے رزق اور کیریئر میں اضافہ کیا۔ اداکار کا کہنا تھا کہ ان کے ڈراموں کی کامیابی، نئے پروجیکٹس اور مالی استحکام کے اہم مواقع ہمیشہ ان ادوار میں آئے جب ان کی بیٹیاں امل، میرال اور نیمل پیدا ہوئیں۔
انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نیمل کی پیدائش کے بعد بھی زندگی میں خوشیوں اور برکتوں کی ایک نئی لہر آئی۔ منیب بٹ کا کہنا تھا کہ بیٹیاں واقعی اللہ کی رحمت ہیں جو گھر میں محبت، سکون اور کامیابی لاتی ہیں۔
سوشل میڈیا پر منیب بٹ کے اس بیان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر مداحوں کی جانب سے اداکار کے بیان کو سراہا جارہا ہے اور متعدد صارفین نے لکھا کہ ایسے والدین ہی زندگی کے اصل ہیرو ہیں جو بیٹیوں کو فخر اور نعمت سمجھتے ہیں۔