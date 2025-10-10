اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کو نانبائیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا

اسلام آباد ہائی کورٹ میں روٹی، نان کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جس میں عدالت نے ضلعی انتظامیہ کو نانبائیوں کو ہراساں کرنے سے روک دیا
تفصیلات کے مطابق سماعت میں صدر نان بائی ایسوسی ایشن سجاد عباسی و دیگر عدالت میں پیش ہوئے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اسٹیٹ کونسل ملک عبدالرحمٰن پیش ہوئے۔
سجاد عباسی کا عدالت میں کہنا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود تندور سیل اور جرمانے عائد کیے جارہے ہیں۔
اسٹیٹ کونسل نے مؤقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی نانبائیوں سے ملاقاتیں ہوچکی ہیں جس پر سجاد عباسی نے کہا کہ انتظامیہ نے نانبائیوں سے کوئی میٹنگ نہیں کی۔
جسٹس ارباب محمد طاہر نے ضلعی انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا اور عدالتی حکم نامہ خود لے جا کر ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ کو دینے کی ہدایت کی۔ جسٹس نے مزید کہا کہ حکم نامہ آپ خود دیں پھر میں آگے دیکھتا ہوں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کردی۔