پاکستان کا پہلا ’انوائرمنٹ واٹس ایپ چیٹ باکس‘ متعارف

جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ چیٹ باکس شہریوں کے ماحول سے متعلق ہر سوال کا جواب دے گا

ویب ڈیسک October 10, 2025
پاکستان میں پہلی بار ’انوائرمنٹ واٹس ایپ چیٹ باکس‘ متعارف کرادیا گیا ہے-

تفصیلات کے مطابق وزیراعلی مریم نوازشریف کی ہدایت پر تیار ہونے والا واٹس ایپ چیٹ باکس شہریوں کے سوالات کا جواب دے گا۔

جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ چیٹ باکس شہریوں کے ماحول سے متعلق ہر سوال کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ صحت کی حفاظت پر بھی مشورے بھی دے گا۔

اس موقع پر وزیراعلی پنجاب نے پاکستان کے پہلے ’انوائرمنٹ واٹس ایپ چیٹ باکس کے آغاز پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے۔

مریم نوازشریف کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی شہریوں کی زندگیوں اور ماحول کو بہتر بنانے کے لئے تحفہ ہے۔ ماحول دوستی اصل میں انسان دوستی ہے، ہر شہری انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں حصہ دار ہے۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ شہری اپنے اردگرد فضا کے معیار، ماحول سے متعلق تازہ ترین معلومات اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ رہ سکیں گے۔ اے آئی ٹیکنالوجی سے چلنے والاچیٹ باکس ’اے کیوآئی‘ کے بارے میں شہریوں کو مسلسل آگاہ رکھے گا۔

انہوں نے بتایا کہ شہری 03041373000 نمبر پر واٹس ایپ چیٹ باکس کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں۔ واٹس ایپ چیٹ باکس شہریوں کو موسم اور سموگ کی صورتحال پر خبریں فراہم کرے گا اور شہری گھر سے نکلنے سے پہلے پیشگی معلومات حاصل کرکے موسمی حالات سے محفوظ رہ سکیں گے۔

مریم اورنگزیب نے بتایا کہ صوبہ پنجاب ملک کا پہلا اور واحد صوبہ ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی کو ماحول دوستی اور فضائی معیار بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جارہا ہے۔ پنجاب حکومت ماحول دوست جدید مشینری پہلے ہی متعارف کراچکی ہے جبکہ حکومت پہلے ہی موسم اور سموگ کی نگرانی اور پیشگی اطلاعات کا جدید نظام بھی قائم کر چکی ہے۔
