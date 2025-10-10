ٹرمپ کا خواب پورا نہ ہوسکا، امن کا نوبل انعام کسی اور کو مل گیا

اعلان سے چند گھنٹے قبل ہی ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ انعام نہیں دیا جاتا تو یہ ہمارے ملک کی توہین ہوگی

ویب ڈیسک October 10, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امن کا نوبل انعام حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا اور 2025 کےلیے امن کا نوبل انعام وینزویلا کی ماریہ کورینا مچاڈو کو مل گیا۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سال امن کے نوبل انعام کے امیدواروں میں شامل تھے۔ انھیں مالٹا کے وزیر خارجہ ایان بورگ نے نامزد کیا گیا جن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے نمایاں کوششیں کی ہیں۔

تاہم نوبل کمیٹی نے طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس سال کا انعام ان شخصیات کو دیا جو جمہوریت کے فروغ اور انسانی آزادی کےلیے براہ راست میدان میں سرگرم رہی ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سال امن انعام کےلیے خاصے پرامید تھے اور اعلان سے چند گھنٹے قبل ہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ انعام نہیں دیا جاتا تو یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی توہین ہوگی۔

دوسری جانب ٹرمپ کی ناکامی پر بعض سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ نوبل کمیٹی نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ امن کے قیام کےلیے صرف سیاسی بیانات نہیں بلکہ عملی جدوجہد اور قربانی درکار ہوتی ہے۔

ٹرمپ کے اس ناکامی پر سوشل میڈیا پر طنزیہ تبصرے دیکھے جا رہے ہیں۔ صارفین تبصرے میں کہہ رہے ہیں کہ امن کے نوبل انعام کےلیے صرف ’’پیس میکر‘‘ ہونا کافی نہیں، بلکہ مسلسل اور ثابت کارکردگی کا ہونا شرط ہے۔
