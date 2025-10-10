دونوں جڑواں شہر ڈینگی حملوں کی لپیٹ میں، مزید نئے کیسز رپورٹ

گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے ڈینگی کے 59 نئے کیسز رپورٹ

ویب ڈیسک October 10, 2025
راولپنڈی اور اسلام آباد ڈینگی مچھروں کے حملے کی لپیٹ میں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ضلع راولپنڈی میں نئے 19 مریض سے ڈینگی مریضوں کی تعداد 908 ہوگئی۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 1 ہزار سے تجاوز کر گئی۔

اب تک ڈینگی لاروا ملنے پر 4505 مقدمات درج 1860 گھر سیل کئے۔ کُل 3528 چالان اور 1 کروڑ دس لاکھ روپے جرمانہ کیا گی۔ا

دوسری جانب اسلام آباد میں بھی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی یومیہ کاروائیاں جاری ہیں۔ ڈینگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی یومیہ مانیٹرنگ رپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ فیلڈ عملے کی جانب سے 1192 رسک ایریاز اور 2602 دیگر مقامات پر فوگنگ کی گئی۔

گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد بھر سے ڈینگی کے 40 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دیہی علاقوں سے 29 اور شہری علاقوں سے 11 مریض رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ افراد میں سے 34 مریضوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کیا گیا۔

انسپیکشن کے دوران 1014 مقامات پر لاروا پازیٹیو جبکہ 24 مقامات پر نیگیٹو پایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد نے ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام محکموں کے ساتھ کوآرڈینیشن برقرار رکھا ہوا ہے۔

ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی ٹیمز کی جانب سے مختلف سرکاری و غیر سرکاری دفاتر میں بھی فوگنگ کی گئی۔ ہائی رسک زون میں انسداد ڈینگی آپریشنز مزید تیز کر دیے گئے ہیں اور انسداد ڈینگی ایس او پیز پر کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔

انتظامیہ نے مزید کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر تمام یونین کونسلز اور سیکٹرز میں کارروائیاں جاری رہیں گی۔
