پنجاب حکومت کا ہوٹلوں اور باربی کیو ریسٹورنٹس کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

کوئلہ، لکڑی یا چارکول استعمال کرنے والے ریسٹورنٹس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، ڈی جی ماحولیات

ویب ڈیسک October 15, 2025
لاہور:

پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہوٹلوں اور باربی کیو ریسٹورنٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔

ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ نے تمام ضلعی افسران کو سخت احکامات دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئلہ، لکڑی یا چارکول استعمال کرنے والے ریسٹورنٹس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔

ڈی جی ماحولیات کے مطابق تمام ہوٹلوں اور باربی کیو اسٹیشنز کو پندرہ دن کے اندر سَکشن ہُوڈز نصب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو ریسٹورنٹس کھلی جگہوں پر دھواں، چکنائی یا بدبو پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف ماحولیاتی قوانین کے تحت جرمانے اور مقدمات درج کیے جائیں گے۔

عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی اور سموگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ جو ہوٹل مالکان احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا جائے گا۔

انہوں نے بتایا کہ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کی ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم ہیں، چیکنگ اور سیلنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔مزید برآں، تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ احکامات پر فوری عملدرآمد یقینی بنائیں۔

ڈی جی ماحولیات کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ای پی اے کے درمیان ایک مشترکہ ایکشن پلان بھی تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت کھلے پکوان والے ہوٹلوں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔
انہوں نے واضح کیا کہ پندرہ دن کے اندر سَکشن سسٹم نہ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

آخر میں ڈی جی عمران حامد شیخ نے کہا کہ "حکومتِ پنجاب کا واضح پیغام ہے — دھواں چھوڑنے والے ریسٹورنٹس کے لیے کوئی گنجائش نہیں"۔

 
