ٹرمپ کو سنبھالنا صرف شہباز شریف کو آتا ہے، برطانوی اخبار پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا معترف

ٹرمپ کی تاخیر، ان کے بے ساختہ تبصروں اور غیر رسمی رویے کے باوجود شہباز شریف نے سفارتی مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا

ویب ڈیسک October 16, 2025
برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قابو میں رکھنا یا ان کے غیر متوقع رویے کو سنبھالنا صرف پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف ہی جانتے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، شرم الشیخ میں منعقدہ غزہ امن سربراہ اجلاس کے دوران ٹرمپ نے متعدد عالمی رہنماؤں کو مشکل میں ڈال دیا۔ انہوں نے اطالوی وزیراعظم کے حسن کی تعریف کی، برطانوی وزیراعظم کئیر اسٹارمر کو بلا کر اچانک مائیک خود سنبھال لیا، جبکہ کینیڈا کے وزیراعظم کو مذاق میں “گورنر” کہہ دیا۔

تاہم، دی گارڈین کے مطابق واحد رہنما جنہوں نے ٹرمپ کے رویے کو مؤثر انداز میں سنبھالا، وہ شہباز شریف تھے۔ وزیراعظم پاکستان نے اپنی تقریر کے دوران ٹرمپ کی دل کھول کر تعریفیں کیں۔ جب ٹرمپ دوبارہ اسٹیج کی جانب بڑھنے لگے تو شہباز شریف نے انہیں خوش اخلاقی سے روکا اور اپنی بات مکمل کی، جس پر ٹرمپ بھی مسکرانے پر مجبور ہوگئے۔

اخبار کے مطابق، تقریب میں ٹرمپ کی تاخیر، ان کے بے ساختہ تبصروں اور غیر رسمی رویے کے باوجود شہباز شریف نے سفارتی مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا اور امریکی صدر کو مکمل طور پر اپنے قابو میں رکھا۔

 
