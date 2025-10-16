پاکستان اور سعودی عرب کا فارماسیوٹیکل شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال کی سعودی عرب کے وزیرِ صحت فہد بن عبدالرحمن الجلاجل سے ملاقات ہوئی جس میں فارماسیوٹیکل شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق ملاقات میں صحت کے شعبے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مصطفی کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے تاریخی اور مضبوط تعلقات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی عوام کے دل ایک دوسرے کیلئے دھڑکتے ہیں۔ صحت کا شعبہ ہماری اولین ترجیح ہے اور صحت کے شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
ملاقات میں پاکستان کے ہیلتھ سیکٹر میں سعودی سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں وزرائے صحت نے فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔
اس موقع پر سعودی وزیرِ صحت نے مصطفیٰ کمال کی صحت کے شعبے میں جاری خدمات کو بھی سراہا۔
