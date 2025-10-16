جاوید میانداد بھارتی رویے پر بری طرح برس پڑے

ایشیا کپ میں جو ہوا اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہے: جاوید میانداد

زبیر نذیر خان October 16, 2025
(فوٹو: فائل)

دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑی اور سابق ٹیسٹ کپتان جاوید میانداد بھارتی رویے پر بری طرح برس پڑے۔جاوید میانداد کا کہنا ہے کہ بھارت کہ رویے اور طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اسے ایشیا کپ ٹرافی دینی ہی نہیں چاہیے۔ ایشیا کپ میں جو ہوا اس کا ذمہ دار نریندر مودی ہے۔

کراچی میں منعقدہ ایک تقریب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید میانداد نے کہا کہ قبل ازیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے میدان میں اچھے تعلقات تھے۔ تاہم، بھارتی وزیراعظم مودی کہ رویے کے سبب معاملات متاثر ہوئے، اقتدار چھن جانے کے بعد لوگ مودی کو برا بھلا کہیں گے۔

پاکستان کرکٹ کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں جاوید میانداد نے کہاکرکٹ میں ان لوگوں کو لانا چاہیے جن کو اس کھیل کی معلومات ہو۔
