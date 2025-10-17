کراچی؛ نشے کے عادی شخص نے دوسرے نشئی کو سر پر وزنی چیز مار کر قتل کردیا

کراچی:
نشے کے عادی شخص نے نشے کے عادی دوسرے شخص کو سر پر وزنی چیز مار کر قتل کر دیا ، جسے پولیس نے گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق کورنگی نمبر 5 فیملی پارک کے قریب جھگڑے کے دوران سر پر وزنی چیز مارے جانے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا ، جس کی لاش جناح اسپتال منتقل کی گئی ، جہاں اس کی شناخت اسلم کے نام سے کی گئی ۔
ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ نشے کے عادی 2 افراد میں جھگڑا ہوا تھا اور محمد علی نامی شخص نے جھگڑے کے دوران اسلم کے سر پر سمنٹ کا بلاک دے مارا، جس سے اس کی موت واقع ہوگئی ۔
پولیس نے موقع پر پہنچ کر قتل میں ملوث ملزم محمد علی کو گرفتار کر لیا ۔