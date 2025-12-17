حکومت نے عمران خان کو ’قید تنہائی‘ میں رکھے جانے سے متعلق پی ٹی آئی رہنماؤں کے دعوؤں کو مسترد کردیا

عمران خان قریب 860 روز سے جیل میں ہیں، انھوں نے ’112 ہفتوں کے دوران 870 ملاقاتیں کی ہیں، مشرف زیدی

ویب ڈیسک December 17, 2025
وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان مشرف زیدی عمران خان کو ’قید تنہائی‘ میں رکھے جانے سے متعلق پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات اور دعوؤں کو مسترد کردیا۔

اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان مشرف زیدی نے برطانوی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے بات کی جہاں ان سے عمران خان کو ’قید تنہائی‘ میں رکھے جانے سے متعلق سوالات کیے گئے۔

اس پر مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ عمران خان قریب 860 روز سے جیل میں ہیں اور اصولاً انھیں ہر ہفتے ایک ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے مگر انھوں نے ’112 ہفتوں کے دوران 870 ملاقاتیں کی ہیں، عمران خان نے اپنی بہنوں سے ’137 ملاقاتیں کی ہیں جن میں سے 45 علیمہ، 49 عظمیٰ اور 43 نورین کے ساتھ ہوئیں۔‘

مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنی بہنوں سے لگ بھگ 140 ملاقاتیں کی ہیں جو کہ ’کہیں سے بھی قید تنہائی نہیں لگ رہا۔‘

Express News

عمران خان کے بیٹوں کا والد سے ملاقات کے لیے پاکستان آنے کا اعلان

Express News

عمران خان کی بہنوں  سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج

Express News

جمائما کا ایلون مسک پر عمران خان سے متعلق پوسٹوں کی رسائی محدود کرنے کا الزام

انھوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے وکلا سے 451 ملاقاتیں کی ہیں جبکہ 30 سے زیادہ مرتبہ ڈاکٹروں نے ان کا طبی معائنہ کیا ہے۔ ’اس میں کوئی فوجی ڈاکٹر شامل نہیں تھے۔ ان کے ذاتی معالج نے بھی کئی بار ان کا معائنہ کیا ہے۔‘

انھوں نے جیل مینوئل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ’ملاقات کے دوران سیاسی امور پر بات چیت کی اجازت نہیں دی جائے گی، جیل میں جانے کے بعد سے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے 775 پیغامات جاری کیے گئے ہیں‘۔

 
