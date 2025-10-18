فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم میں خامی، جاپانی شہری نے لاکھوں کا کھانا مفت کھالیا

جاپان میں ایک شہری نے فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم میں خامی کو استعمال کرتے ہوئے لاکھوں روپے کا مفت کھانا کھا لیا۔
ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق جاپان کے شہر ناگویا سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ شخص نے Demae-can نامی پلیٹ فارم میں موجود خامی کو استعمال کرتے ہوئے ری فنڈ پالیسی کا غلط کرتے ہوئے 24 ہزار ڈالر (67 لاکھ 46 ہزار پاکستانی روپے) مالیت کا کھانا کھا لیا۔
ٹاکویا ہگاشیموٹو نامی شخص پلیٹ فارم پر آرڈر دیتے اور کھانا موصول ہونے کے باوجود کھانا نہ ملنے کی شکایت کرتے تاکہ ری فنڈ کو بچا سکیں۔ دو سال کے عرصے میں انہوں نے 1095 آرڈر حاصل کیے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹاکویا (جو کہ برسوں سے بے روزگار ہیں) مہنگے کھانے آرڈر کرتے تھے۔ انہوں نے Demae-can پر 124 جعلی ناموں سے آرڈر کیے جو غلط پتوں سے رجسٹر ہوئے تھے۔
جعلی اکاؤنٹس کے لیے وہ جعلی معلومات والے پری پیڈ موبائل فون کارڈز خریدتے اور استعمال کے فوری بعد کینسل کر دیتے تھے۔