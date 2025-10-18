کراچی، لیاقت آباد اور ملیر میں بےقابو ٹرکوں نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا، دو افراد جاں بحق

ملیرمیں عوام نے حادثے کے ذمہ دارڈرائیور کوپولیس کے حوالے سے کردیاجبکہ لیاقت آبادمیں مشتعل افراد نے ٹرک کونذرآتش کردیا

منور خان October 18, 2025
فوٹو: ایکسپریس نیوز
کراچی:

لیاقت آباد اور ملیر ماڈل کالونی میں دو الگ الگ واقعات میں ٹرکوں نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا جس کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوگئے۔

لیاقت آباد زینت اسکوائر پیٹرول پمپ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا، جس کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے عباسی شہید اسپتال پہنچائی جہاں متوفی کی شناخت 37 سالہ صابر کے نام سے کی گئی۔

متوفی صابر لیاقت آباد زینت اسکوائر ایف سی ایریا کا رہائشی تھا جو گھر کے قریب ہی کام کے لیے جار ہے تھے کہ حادثے کا شکار ہوگیا اور متوفی 2 بچیوں کا باپ تھا۔

حادثے کے بعد مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے ٹرک کے شیشے توڑ ے اور نذر آتش کر دیا، حادثے کی اطلاع ملتے ہی شریف آباد سمیت دیگر تھانوں کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورت حال پر قابو پاتے ہوئے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو طلب کرلیا۔

احتجاج کے باعث ناظم آباد سے لیاقت آباد جانے والی شارع پر بدترین ٹریفک جام ہوگیا، جس کے نتیجے میں ٹریلرز، ٹرک اور دیگر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔

ایس ایچ او شریف آباد تنویر مراد نے بتایا کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا ہے جس کی تلاش جاری ہے جبکہ پولیس ٹرک کو نذر آتش کیے جانے کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

ملیر ماڈل کالونی کے قریب تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہوگئے، جنہیں تشویش ناک حالت میں فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گیا۔

حادثے کے بعد موقع پر موجود مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے ٹرک کے شیشے اور لائٹیں توڑ دیں، اس دوران لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہونے کی وجہ سے ملیر کینٹ سے ماڈل کالونی جانے والے راستے سمیت ملحقہ سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہونے سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔

مشتعل عوام نے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ چھیپا کے مطابق فوری طور پر متوفی کی شناخت نہیں ہوسکی جبکہ زخمی ہونے والے 45 سالہ معشوق علی اور 19 سالہ مستقیم کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

ایس ایچ او ماڈل کالونی شوکت اعوان نے بتایا کہ پولیس کی بروقت کارروائی کے باعث ٹرک کو نذرآتش ہونے سے بچالیا اور ٹرک کو قبضے میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ گرفتار ڈرائیور کی شناخت ثروت کے نام سے کی گئی اور اس حوالے سے پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

لیاقت آباد میں جاں بحق محمد صابر سپرد خاک

لیاقت آباد زینت اسکوائر پیٹرول پمپ کے قریب جمعہ کی شب ٹرک کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سوار 35 سالہ محمد صابر کو سپرد خاک کر دیا گیا، متوفی کی میت اس کی رہائش گاہ لیاقت آباد ایف سی ایریا زینت اسکوائر سے اٹھائی گئی تو کہرام مچ گیا، متوفی کی اہلیہ، بچے اور دیگر اہلخانہ شدت غم سے نڈھال ہوگئے جبکہ اس موقع پر متوفی کے رشتے دار ، دوست احباب اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد رہائش گاہ پر موجود تھی اور ٹرک کے اناڑی ڈرائیور سے ہونے والے اس جان لیوا حادثے پر اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔

متوفی صابر کی نماز جنازہ ایف سی ایریا زینت اسکوائر کے قریب وسطی مسجد میں بعد نماز عصر ادا کی گئی جسے بعدازاں پاپوشنگر قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

توفی کے بھائی محمد احمد نے بتایا کہ ٹریفک کے جان لیوا حادثے میں زندگی کی بازی ہارنے والا ان کا بھائی 2 بچوں کا باپ اور جمعہ کی شب کلینک میں پارٹ ٹائم جاب کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ حادثے کا شکار ہوگیا۔

متوفی کے بھائی محمد احمد نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں ہیوی ٹریفک سے بڑھتے ہوئے جان لیوا حادثات کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ سڑکوں پر سفر کرنے والے شہریوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔

متوفی صابر گھر کا واحد کفیل تھا اور ادویات کی سیل کے ساتھ ساتھ نجی کلینک میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا اور جمعہ کی شب بھی وہ کام پر جا رہا تھا کہ اس جان لیوا خونی حادثے کا شکار ہوگیا۔

اس حوالے سے ایس ایچ او شریف آباد تنویر مراد نے بتایا کہ حادثے کا مقدمہ متوفی صابر کے بھائی محمد احمد کی مدعیت میں درج کرلیا ہے جبکہ حادثے کے ذمہ دار ٹرک کو نذر آتش کیے جانے کے دوران ٹرک کے نیچے پھنسی ہوئی متوفی کی موٹر سائیکل بھی جل کر خاکستر ہوگئی۔

انھوں ںے بتایا کہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کی تلاش میں پولیس بدستور چھاپے مار رہی ہے اور اسے جلد گرفتار کرلیا جائے گا۔
