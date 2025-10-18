مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن، 6 ملزمان گرفتار

کالا شاہ کاکو ٹول پلازہ کے قریب گاڑی سے 120 کلوگرام چرس اور 30 کلو افیون برآمد ہوئی

ویب ڈیسک October 18, 2025
اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اے این ایف کی 7 کاروائیوں کے دوران 6 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔

کاروائیوں میں 1 کروڑ  85 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 205.291 کلوگرام منشیات برآمد ہوئیں۔ علامہ اقبال ائیرپورٹ پر عمرہ کی ادائیگی کیلئے جدہ جانیوالے مسافر کے پیٹ سے 0.562 کلوگرام ہیروئن ،0.219کلوگرام وزنی آئس بھرے 94 عدد کیپسولز بھی برآمد ہوئے۔

علامہ اقبال ائیرپورٹ پر ایک اور کاروائی کے دوران عمرہ کی ادائیگی کیلئے جدہ جانیوالے مسافر کے پیٹ سے 0.442 کلوگرام وزنی 73 عدد ہیروئن بھرے کیپسولز برآمد ہوئے جبکہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں واقع کوریئر آفس میں برطانیہ سے آنیوالے پارسل سے 68 گرام ویڈ برآمد ہوا۔ 

کالا شاہ کاکو ٹول پلازہ کے قریب گاڑی سے 120 کلوگرام چرس اور 30 کلو افیون برآمد جبکہ باچا آغا بازار بالیلی کوئٹہ کے قریب گاڑی سے 30 کلوگرام چرس برآمد  اور ملزم گرفتار کرلیا گیا۔ 

بنوں کوہاٹ روڈ پنڈی ُپل کے قریب ملزم کے قبضے سے 14.400 کلوگرام چرس اور 3.6 کلوگرام افیون برآمد ہوئی۔ رئیس گوٹھ حب روڈ کراچی کے قریب ملزم کے قبضے سے 6 کلوگرام چرس برآمد ہوئی جبکہ کاروائیوں کا انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
