لاہور میں 13 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش،  ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا

ملزم بچے کو ورغلا کر لے گیا تھا، شور مچانے پر فرار ہوگیا، پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کرلیا

ویب ڈیسک October 18, 2025
facebook whatsup
لاہور:

گلبرگ کے علاقے میں 13 سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔

ترجمان کے مطابق متاثرہ بچہ عرفان گھر کا سامان لینے مین مارکیٹ گلبرگ گیا تھا، جہاں ملزم نے اسے ورغلا کر کنال روڈ پر واقع ایک گھر میں لے جا کر زیادتی کی کوشش کی، تاہم بچے کے شور مچانے پر ملزم موقع سے فرار ہوگیا تھا۔

غالب مارکیٹ پولیس نے واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم فضل کا سراغ لگایا اور گرفتار کرلیا۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اُسے جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن نے اس واقعے پر سخت ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی جاری، ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار کو روند دیا، خاتون جاری بحق

Express News

پکتیکا میں کارروائی کے دوران انتہائی مطلوب خارجی سمیت 70 سے زائد خوارج ہلاک ہوئے، سیکیورٹی حکام

Express News

پاک-افغان کشیدگی، ملائیشیا کے وزیراعظم کی تناؤ کم کرنے اور تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش

Express News

پیپلزپارٹی کا حکومت کو تحفظات دور کرنے کیلیے ایک ماہ کا الٹی میٹم

Express News

پاک فوج کی افغان صوبے پکتیکا میں کارروائی، گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے تباہ، 70 خوارج ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو