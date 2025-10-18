پہلا ون ڈے: بنگلا دیش نے ویسٹ انڈیز کو 74 رنز سے شکست دیدی

ایک روزہ سیریز کے پہلے میچ میں بنگلا دیش نے ویسٹ انڈیز کو 74 رنز سے شکست دے دی۔
ڈھاکا میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلا دیش کی ٹیم 50 ویں اوور میں 207 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔
میزبان ٹیم کی جانب سے توحید ہردوئے 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ماہید الاسلام آنکون 46، نجم الحسین شانتو 32، رشاد حسین 26، کپتان مہدی حسن میراز 17، نور الحسن 9، سومیا سرکار 4، سیف حسن 3، مستفیض الرحمان 1 اور تسکین احمد 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
تنویر اسلام 9 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیڈن سیلز 3 وکٹیں حاصل کیں۔ روسٹن چیز اور جسٹن گریوز نے 2، 2 جبکہ کھیری پیئری اور روماریو شیفرڈ نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤ کیا۔
ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 133 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
برینڈن کنگ 44 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ایلک ایتھاناز 27، کپتان شائے ہوپ 15، جسٹن گریوز 12، کیسی کارتی 9، روسٹن چیز 6، جیڈن سیلز 3، گداکیش موتی 3، روماریو شیفرڈ 1 ور شرفین ردرفورڈ 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
کھیری پیئری 7 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
بنگلا دیش کی جانب سے رشاد حسین نے 6 وکٹیں حاصل کیں۔ مستفیض الرحمان نے 2 جبکہ مہدی حسن میراز اور تنویر اسلام نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔