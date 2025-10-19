کراچی میں ڈکیتی کی واردات، شہری سے 66 لاکھ روپے چھین لیے گئے

فیڈرل بی ایریا راشد مہناس روڈ پر موٹر سائیکل پر سوار ڈکیت شہری سے 66 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے۔
اس حوالے سے ایس ایچ او فیڈرل بی صنعتی ایریا آفتاب عباسی نے بتایا کہ نقدی لوٹنے کی واردات راشد مہناس روڈ پر سہراب گوٹھ جانے والے ٹریک پر صغیر سینٹر کے قریب یوٹرن پر پیش آنے کا بتایا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ متاثرہ شہری کی شناخت عامر کے نام سے ہوئی جس نے بتایا کہ وہ ایزی پیسہ کا کام کرتا ہے مختلف 2 مقامات سے 16 لاکھ اور 50 لاکھ کی رقم وصول کر کے لے جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ واردات ہوگئی ۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس واقعے کی مزید چھان بین کر رہی ہے اور جائے وقوعہ پر نصب کلوز سرکٹ کیمروں کی فوٹیجز بھی حاصل کر رہی ہے۔
متاثرہ شہری کر ویڈیو بیان بھی سامنے آیا ہے جس کا کہنا تھا کہ واردات میں 66 لاکھ روپے چھینے ہیں، موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ڈاکو ان سے اسلحے کے زور پر نقدی چھین کر فرار ہوگئے۔