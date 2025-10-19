اسرائیل جنگ ہارگیا ہے

غزہ پر حالیہ جارحیت جو مسلسل دو سال جاری رہی اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی اور بڑے پیمانے پر غزہ کو تباہی کی طرف دھکیلا گیا، ان سب حالات میں آخر کار 9 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔
لیکن اس پورے عرصے میں ایک ایسا طبقہ بھی منظر عام پر آیا کہ جس نے مسلسل بیانیہ کی جنگ میں فلسطین اور اس کی عوام اور مزاحمت کو ایک طرف قصور وار ٹہرانے کی کوشش کی تو دوسری جانب اسرائیلی ظلم کی پردہ پوشی کرتے ہوئے غزہ کو شکست خوردہ دکھانے کی ناکام کوشش کی اور پروپیگنڈا کیا کہ سب کچھ تباہ ہوگیا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔
حقیقت میں تو قتل عام ہوا، نسل کشی ہوئی لیکن اس مخصوص ٹولے نے اس نسل کشی کی مذمت نہیں کی بلکہ اس نقصان کو بڑھا چڑھا کر فلسطینیوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب جنگ بندی ہوچکی ہے اور نہ جانے غاصب اسرائیل اس معاہدے پر کتنے دن تک عمل کرے گا، لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایک بات ہے کہ اب دنیا جاننا چاہتی ہے کہ آخر نقصان کس کا ہوا ہے ؟ جنگ کون جیت گیا اورکون ہارگیا؟
اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہو تو دونوں فریقوں کے نقصان کا موازنہ کیا جائے گا۔ یعنی پہلے غزہ کی بات کرتے ہیں کہ غزہ مکمل تباہ ہوا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، لاکھوں ہی زخمی ہیں، انفرا اسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، زندگی نام کی کوئی چیز غزہ میں باقی نہیں رہی ہے۔
حماس اور جہاد اسلامی کی قیادت شہید ہوئی ہے، یعنی جسمانی اور دیگر ہر عنوان سے نقصان تو ہوا ہے لیکن غاصب صیہونی ریاست اسرائیل کے ستر سال سے زائد قبضے میں یہ نقصان اس آزادی کے ہدف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جس کی خاطر فلسطینیوں نے قربانیاں دی ہیں۔
اب اگر غاصب صیہونی ریاست اسرائیل کے نقصان کی بات کی جائے تو غزہ کے مقابلے میں اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ مختلف ذرایع ابلاغ پر نشر ہونے والی خبروں اور تجزیوں میں پیش کی جانے والی باتوں کو اکٹھا کر کے اگر بیان کیا جائے تو غاصب صیہونی حکومت اسرائیل کو مندرجہ ذیل نقصان اٹھانا پڑا ہے جو اب تک 77سالوں کی تاریخ میں اسرائیل کے لیے ایک گہرا ترین زخم ہے جو آیندہ کئی سالوں تک بھر نہیں پائے گا۔ نقصانات کے دعوؤں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔
1۔ غاصب صیہونی ریاست اسرائیل کو فوجی جانی نقصان تقریبا دو ہزار کے قریب فوجی ہلاکتیں اور پچیس ہزار فوجیوں کے زخمی اور معذور ہونے کی اطلاعات اب تک مختلف ذرایع ابلاغ پر نشر ہو چکی ہیں، اگر کسی بھی ریاست کی افواج کو بڑے پیمانے پر ہلاکت یا معذوری کا سامنا ہو تو اس کا فوری اثر لڑائی کی گنجائش، جوان بااثرکمانڈرزکی کمی اور مورال پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد دفاعی آپریشنز میں تبدیلیاں، فوجی پالیسیاں اور ممکنہ طور پر معاہدات یا جنگی حکمتِ عملی کا ازسرِنو جائزہ دیکھنے میں آتا ہے۔
2۔ اسی طرح اگر مالی نقصان کی بات کی جائے تو تقریبا 150ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔
3۔گزشتہ مہینوں رپورٹ ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایلات کی بندر گاہ مکمل بند ہو چکی ہے۔
4۔سات اکتوبر سے قبل اسرائیل کے ساتھ عرب حکومتوں کی نارمالائزیشن کا معاملہ بھی اس جنگ کے دوران خسارہ میں چلا گیا ہے اور اب یہ مدعا شاید کئی سالوں تک دوبارہ قوت نہیں پکڑے گا، یعنی اسرائیل کو علاقائی اور بین الاقوامی سفارتی تعلقات میں خسارہ اٹھانا پڑا ہے۔
5۔ جہاں تک اسرائیل کے اپنے داخلی استحکام کی بات ہے تو اسرائیل کا داخلی استحکام اور عوامی اعتماد مکمل طور پر بشمول سیاسی قیادت، فوجی قیادت اور میڈیا کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
6۔ انفرا اسٹرکچر اورگھریلو نقصان بھی رپورٹ ہوا ہے جب کہ ہزاروں صیہونی آبادکاروں نے مقبوضہ فلسطین کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ یہ جگہ اب ان کے لیے محفوظ مقام نہیں رہی۔
7۔ بین الاقوامی برادری کا ردعمل بھی اسرائیل کے حق میں نہیں گیا اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل کو شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔
اگر اسرائیل کے مزید نقصانات کا جائزہ لیا جائے تو خلاصہ کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں فوجیوں کو کھو دیا (ہلاک یا زخمی اور معذورہوئے)۔ اسرائیل نے 150 بلین ڈالرکا نقصان اٹھایا۔ اسرائیل نے عرب دنیا کے ساتھ نارملائزیشن کھو دی۔
اسرائیل نے فلسطینی مسئلے کو ختم کرنے کی اپنی کوشش کھو دی اور ناکام ہوا۔ اسرائیل نے اپنی بین الاقوامی شہرت کھو دی۔ اسرائیل نے اپنے غیر ملکی اور تجارتی تعلقات کھو دیے۔ اسرائیل نے سیکڑوں زرہ پوش گاڑیاں اور بڑی مقدار میں گولہ بارود کھودیا۔
اسرائیل نے یہودیوں کا نیتن یاہو کی حکومت پر اعتماد کھو دیا۔ اسرائیل نے غزہ پر قابو پانے کا اپنا منصوبہ کھو دیا۔ اسرائیل نے دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنا وقارکھو دیا۔ اسرائیل نے مغربی عوامی رائے کی حمایت کھو دی۔ اسرائیل نے اپنی داخلی سیکیورٹی اور استحکام کھو دیا۔
اسرائیل نے اپنی داخلی محاذ کی یکجہتی اور اتحاد کھو دیا۔ اسرائیل نے اپنے جرنیلوں اور اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو کھو دیا۔ اسرائیل نے اپنا ناقابل تسخیر فوج ہونے کا بھرم کھو دیا۔ اسرائیل نے وہ ٹیکنالوجی کھو دی جس پر وہ فخر کرتا تھا۔
اسرائیل نے خطے میں اپنی خوفزدہ کرنے کی صلاحیت کھو دی۔ اسرائیل نے کچھ عرب ممالک کے ساتھ اپنے خفیہ اتحاد کھو دیے۔ اسرائیل نے خطے میں اپنا سیاسی مستقبل کھو دیا۔ اسرائیل نے غزہ کی استقامت کے سامنے اپنا تحمل کھو دیا۔
اسرائیل نے اپنی میڈیا کی اپنے عوام اور دنیا کے سامنے ساکھ کھو دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں بری طرح شکست سے دوچار رہا ہے اور غزہ آج بھی استقامت کے باعث جنگ کے میدان کے بعد بیانیہ کے میدان میں کامیاب ہوا اور اب مذاکرات کی میز پر بھی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔