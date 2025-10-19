زلزلے

ماہرین نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق اسلام آباد کی مجوزہ جگہ زلزلے کی فالٹ لائن پر ہے

سرور منیر راؤ October 19, 2025
facebook whatsup

جس علاقے میں اسلام آباد تعمیر کیا گیا ہے وہ تھرسٹ زلزلوں کے زون میں ہے۔ آٹھ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے حوالے سے بھی کچھ حقائق سامنے آئے۔ ایوب خان نے اسلام آباد شہر بنانے کا فیصلہ کیا تو یحییٰ خان کی سربراہی میں ایک جائزہ کمیٹی تشکیل دی۔

کمیٹی نے پورے پاکستان کا جائزہ لے کر دو جگہوں کو دارالحکومت کے لیے تجویز کیا، ایک تو پوٹھوہار میں موجودہ اسلام آباد کا علاقہ اور دوسرا وسطیٰ پنجاب میں جوہر آباد / خوشاب کا علاقہ، حتمی فیصلہ اسلام آباد کے حق میں ہوا۔

ماہرین نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق اسلام آباد کی مجوزہ جگہ زلزلے کی فالٹ لائن پر ہے ۔ یہ علاقہ اگر کبھی شدید زلزلوں کے زون میں آ جائے تو اس کے لیے احتیاطی اور حفاظتی تدابیر ضرور کی جائیں۔

مزید لکھا گیاکہ اس علاقے میں پانی کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں زیادہ بلند عمارتیں نہ بنائی جائیں، گھروں اور عمارتوں کے ساتھ لان اور کھلی جگہ ضرور چھوڑی جا ئے، ایک مکان سے دوسرے کے درمیان کم از کم دس فٹ کا فاصلہ ہو۔

برطانیہ کی بی جی ایس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر کے علاقے میں 1905میں بھی ایک شدید زلزلہ آیا جس کی قوت ریکٹر اسکیل پر 8.6 تھی۔ اس وقت سے کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں کا شمار انتہائی شدید زلزلے والے زون میں شمار کیا جاتا ہے۔

1935میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا ۔ آٹھ اکتوبر کا زلزلہ کشمیر اور اس کے ملحقہ ایسے علاقے میں آیا ۔ زلزلے کی وجہ سے پہاڑوں پر لینڈسلائیڈنگ بھی ہوئی ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلوں کے خطرات کے اعتبار سے آزاد کشمیر، مانسہرہ، پوٹھوہار، شمالی علاقے اور خصوصاً چترال کا شمار زون ون میں ہوتا ہے۔

 یہACTIVE FAULT LINE اسلام آباد کے شمالی حصے ہزارہ سے ہوتی ہوئی مشرق میں آزاد کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے کچھ حصوں سے گزرتی ہوئی مغرب میں چترال تک چلی جاتی ہے۔

چترال سے یہ لائن افغانستان کے کچھ حصوں سے گزرتی ہوئی کوہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سے یہ FAULT لائن مغربی بلوچستان سے ہوتی ہوئی کوئٹہ پہنچتی ہے۔ کوئٹہ کے بعد وسطیٰ بلوچستان سے گزرتی ہوئی یہ بلو چستان کے ساحلی علاقوں سے شمالی بحرہ عرب میں داخل ہوتی ہے۔

پاکستان میں زلزلوں کے اعتبار سے اب تک جو حقائق سانے آئے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں وسطیٰ پنجاب، جنوبی پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے MAJOR FAULT LINE پر نہیں ہیں۔

پنچاب اور سندھ کے ریگستانی علاقے تھل، چولستان اور تھر زلزلوں سے محفوظ ہیں۔ اس لحاظ سے ’’جوہرآباد کا علاقہ‘‘ زلزلوں کے حوالے سے محفوظ ترین ہے۔ پنجاب اور سندھ کے ریگستانی علاقے تھل، چولستان، تھر کے صحرا اور ان کے ملحقہ علاقے کو بہت حد تک زلزلوں سے محفوظ شمار کیا جا رہا ہے۔

زلزلے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تھرسٹ اور دوسرے آتش فشانی زلزلے۔ تھرسٹ زلزلے وہ ہیں جو پلیٹوں کے رگڑ نے سے آتے ہیں۔ آتش فشانی زلزلے زمین کے اندر سے لاوا اگلنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

آتش فشانی زلزلوں کا مرکز زمین میں کافی گہرا ہوتا ہے۔ ان زلزلوں کی شدت ریکٹر اسکیل پر تھرسٹ زلزلوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ آتش فشاں زلزلوں سے جو لاوا نکلتا ہے اس سے محدود علاقے میں ہی نقصان ہوتا ہے۔

ان زلزلوں کی شدت تھرسٹ زلزلوں سے کم ہوتی ہے۔ اب تک آتش فشاں زلزلوں کی زیادہ سے زیادہ شد ت ریکٹر اسکیل پر 6.6 ریکارڈ کی گئی ہے جب کہ تھرسٹ زلزلوں کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے اور تھرسٹ زلزلوں کے اثرات کا دائرہ سیکڑوں کلومیٹر تک ہوتا ہے۔

ماہرین ارضیات نے زمین کی بناوٹ اور زلزلوں کی آمد کے حوالے سے جو بھی سائنسی تحقیق کی اور اندازے لگائے ہیں اس کے با وجود دنیا بھر کے سائنس دان اس پر متفق ہیں کہ زلزلوں کی وجوہات طے کرنے کے باوجود یہ قیاس آرائی یا پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ زلزلے کب، کہاں اور کس وقت آئیں گے۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی قارد مطلق ذات ہی کو ہے کہ زلزلہ کب، کس وقت اور کہاں آئے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

تالیف

Express News

18اکتوبر2007 شہادت، عزم اور جمہوریت کا دن

Express News

کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے

Express News

سیلاب کے بعد ڈنگی وبا

Express News

افغان مسئلہ کا حل

Express News

خوشی کی عالمی درجہ بندی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو