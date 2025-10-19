راولپنڈی میں ڈینگی کی سنگین صورتحال، جامع رپورٹ جاری

​گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 نئے ڈینگی کیس رپورٹ ہوئے

ویب ڈیسک October 19, 2025
ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی نے ڈینگی سے متعلق رواں سال 2025 کی رپورٹ جاری کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ​راولپنڈی میں رواں سیزن مشتبہ ڈینگی کے تصدیق شدہ کیسز کی مجموعی تعداد 1093 رپورٹ ہوئی ہے۔ راولپنڈی ضلع بھر میں  16810 مریضوں کی سکریننگ مکمل کی گئی۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی نے بتایا کہ ​گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 نئے ڈینگی کیس رپورٹ اور اسپتالوں میں اس وقت 56 مریض زیرِ علاج ہیں۔ سال 2025 میں تاحال ڈینگی سے کوئی اموات رپورٹ نہیں ہوئی۔

​ویکٹر سرویلنس اور آپریشنز کے دوران صحت ٹیموں نے 58 لاکھ 8 ہزار سے زائد گھروں کا معائنہ کیا جہا 183912 گھروں سے ڈینگی لاروا کی تشخیص ہوئی۔ 

​مختلف مقامات سے مجموعی طور پر 2 لاکھ 9 ہزار 162 لاروا تلف کیے گئے جبکہ ​ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی اور لاروا کی موجودگی پر 4551 ایف آئی آر درج کی گئیں۔ ​ڈینگی قوانین کی خلاف ورزی پر 1562 مقامات کو سیل کیا گیا جبکہ 3550 چالان کیے گئے۔ 

علاوہ ازیں ​ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مجموعی طور پر 1 کروڑ 10 لاکھ 50 ہزار 7 روپے  کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا
