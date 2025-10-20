خواتین مردوں سے زیادہ طویل زندگی کیوں جیتی ہیں، سائنسی وجوہات

دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں خواتین کی اوسط عمر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر 5 سے 8 سال تک کا فرق دیکھا گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق اس کی وجوہات جسمانی، جینیاتی، اور طرزِ زندگی سے جڑی ہیں۔
1. جینیاتی برتری
خواتین کے پاس دو X کروموسوم ہوتے ہیں، جبکہ مردوں کے پاس X اور Y کروموسوم۔ اگر کسی X کروموسوم میں نقص ہو تو خواتین کے پاس دوسرا X اسے بیلنس کر دیتا ہے۔ مردوں کے پاس صرف ایک X ہوتا ہے، اس لیے ان میں جینیاتی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
2. ہارمونی فرق
خواتین میں موجود ایسٹروجن ہارمون دل کی بیماریوں سے حفاظت فراہم کرتا ہے، خون کی شریانوں کو نرم اور لچکدار رکھتا ہے۔ مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے، جو خطرہ مول لینے، غصے اور جسمانی دباؤ کو بڑھاتا ہے جس کے نتیجے میں چوٹ یا امراض کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
3. طرزِ زندگی
اعداد و شمار کے مطابق مرد زیادہ سگریٹ، شراب، اور غیر صحت مند کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ خواتین عمومی طور پر احتیاط، متوازن غذا، اور باقاعدہ طبی معائنے کا زیادہ خیال رکھتی ہیں۔
4. برداشت
خواتین احساسات کا اظہار کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، روتی ہیں — جو ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔مرد اکثر جذبات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ذہنی تناؤ، ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
5. مدافعتی نظام کی مضبوطی
خواتین کا مدافعتی نظام فطری طور پر زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق، ایسٹروجن جسم کو وائرس اور بیکٹیریا کے خلاف زیادہ مؤثر بناتا ہے۔
6. سماجی و معاشرتی کردار
خواتین عام طور پر سماجی طور پر زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، خاندان، دوستوں، اور رشتوں سے تعلق انہیں ذہنی و جسمانی توازن فراہم کرتا ہے۔ مردوں میں تنہائی اور اسٹریس زیادہ پایا جاتا ہے، جو عمر گھٹانے والا عنصر ہے۔