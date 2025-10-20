جنوبی کوریا نے بھی شمالی کوریا کیخلاف اپنا طاقتور میزائل متعارف کرادیا

حال ہی میں جنوبی کوریا نے ایک نیا طاقتور بیلسٹک میزائل متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے، جسے مقامی ذرائع مانسٹر (monster) میزائل” کے نام سے پکار رہے ہیں۔ 

شمالی کوریا کی جانب سے بڑھتی ہوئی میزائل اور نیوکلیئر صلاحیت کے تناظر میں جنوبی کوریا نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 

جنوبی کوریا کا موقف ہے کہ اس طرح کا میزائل شمالی کوریا کے ٹھوس ٹھکانوں اور نیوکلیئر رہنمائی مراکز کے خلاف دہشت کا توازن برقرار رکھنے میں معاون ہوگا۔ 

اس میزائل کا اصل نام Hyunmoo‑5 ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 8 ٹن وزنی وارہیڈ لے جانے کے قابل ہے۔ 

اس میزائل کی بڑی مقدار میں پیداوار شروع کر دی گئی ہے اور اس کی آپریشنل تعیناتی اس سال کے آخر تک متوقع ہے۔ اس اقدام سے خطے میں عسکری کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے مابین۔

دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چونکہ جنوبی کوریا نیوکلیئر ہتھیار رکھنے والا ملک نہیں ہے، اسے اس طرح کے میزائلوں کے ذریعے روایتی طاقت بڑھانے کی حکمت عملی اختیار کرنا پڑ رہی ہے۔ 

انہوں نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اس قسم کے میزائل کی تعیناتی بین الاقوامی معاہدوں، خطے کے امن اور اسلحہ دوڑ کے تناظر میں حساس ہے۔
