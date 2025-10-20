اعجاز چوہدری کی 10سال سزا کیخلاف اپیل؛ اسپیشل پراسیکیوٹر کو تیاری کیلیے مہلت دیدی گئی

عدالت نے پراسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا تھا۔

October 20, 2025
لاہور ہائیکورٹ نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما اعجاز چوہدری کی 10 سال کی سزا کے خلاف اپیل پر اسپیشل پراسیکیوٹر کو تیاری کے لیے مہلت دے دی۔

جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ نے اپیل پر سماعت کی۔ اسپیشل پراسیکیوٹر اکرم بھٹی عدالت میں پیش ہوئے۔

ایڈووکیٹ اکرم بھٹی نے کہا کہ کیس کی فائل کل موصول ہوئی ہے، عدالت تیاری کے لیے کچھ وقت دے۔

عدالت نے پراسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ تھانہ شادمان کے جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں ٹرائل کورٹ نے مجرم کو دس سال قید کی سزا سنائی تھی۔

دوسری جانب، لاہور ہائیکورٹ میں 51 مجرموں کی نو مئی کے مقدمے میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسپیشل پراسیکیوٹر کو تیاری کے لیے مہلت دے دی۔

جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ مجرموں کی جانب سے ایڈووکیٹ آفتاب باجوہ سمیت دیگر وکلاء پیش ہوئے۔

درخواست میں موقف تھا کہ مجرمان کو گجرانولہ انسداد دہشت گردی عدالت نے مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی، مرکزی ملزمان کو ملٹری کورٹس بھجوا دیا گیا تھا اور ملٹری کورٹ نے ملزمان کو دو سال قید کی سزا سنائی، مرکزی ملزمان سزا بھگت کر گھروں کو جا چکے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت نے پانچ پانچ سال قید کی سزا سنا دی ہے۔

عدالت نے اسپیشل پراسیکیوٹر اور وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔
