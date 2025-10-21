خیبرپختونخواہ سے ایک اور پولیو کیس کی تصدیق

ضلع تورغر میں 12 ماہ کی عمر کی بچی میں کیس کی تصدیق ہوئی

ویب ڈیسک October 21, 2025
خیبرپختونخواہ کے ضلع تور غر سے پولیو کا نیا کیس رپورٹ ہوا ہے۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں قائم ریجنل ریفرنس لیبارٹری برائے انسداد پولیو نے خیبر پختونخوا میں پولیو کے ایک نئے کیس کی تصدیق کی ھے جسکے بعد صوبے میں اس سال پولیو کیسز کی تعداد 19 ھو گئی ہے۔

ضلع تورغر  کی یونین کونسل گھڑی میں 12 ماہ کی عمر کے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ھوئی ھے۔ مزی کیسز ضلع لکی مروت، ٹانک اور شمالی وزیرستان سے چار چار، ضلع بنوں سے تین، تورغر سے دو جبکہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہستان لوئر سے ایک ،ایک رپورٹ ہوا ہے۔

اس سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد اب 30 ھو گئی جن میں خیبر پختونخوا سے 19, سندھ سے 9 جبکہ پنجاب اور گلگت بلتستان سے ایک، ایک پولیو کیس رپورٹ ھوا.

 نیشل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے ضلع تور غر کے کی یونین کونسل گڑی سے حالیہ متاثرہ بچے میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی۔

پشاور: ضلع تور غر سے اس سال کا پولیو کا یہ پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے ،ایمرجنسی آپریشن سینٹر 

خیبرپختونخوا میں پولیو کے  ایک نئے کیس کی تصدیق٫ صوبے میں اس سال پولیو کیسز کی تعداد 19 ھو گئی 
 
اس کیس کی تصدیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں قائم ریجنل ریفرنس لیبارٹری برائے انسداد پولیو نے خیبر پختونخوا میں کی۔ یونین کونسل گھڑی میں متاثر ہونے والی بچی 12 ماہ کی عمر کی ہے۔
