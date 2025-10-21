ویمنز ورلڈکپ: بنگلادیش ایونٹ سے باہر، پاکستان ٹیم کیلیے اگر مگر کی صورتحال

بنگلادیش آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 2025 سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی۔
تفصیلات کے مطابق سری لنکا کے ہاتھوں 7 رنز سے شکست کے بعد بنگلادیشی ٹیم کے سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات ختم ہوگئے۔
آسٹریلیا، جنوبی افریقا اور انگلینڈ کی ٹیمیں پہلے ہی سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرچکی ہیں۔
سیمی فائنل کی چوتھی اور آخری ٹیم کے لیے بھارت، نیوزی لینڈ، سری لنکا اور پاکستان کے درمیان مقابلہ ہے جس میں بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں بہتر پوزیشن میں ہیں۔
پاکستان ٹیم آج جنوبی افریقا کے خلاف میدان میں اترے گی جبکہ آخری میچ سری لنکا کے خلاف کھیلنا ہے۔
پاکستان ٹیم کو سیمی فائنل میں رسائی کے لیے دونوں میچز میں لازمی فتح درکار ہے۔
پاکستان ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی کیلیے یہ بھی ضروری ہے کہ بھارت اپنے بقیہ دونوں میچز ہارے اور انگلینڈ کی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکست دے۔
اس صورتحال میں بھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پوائنٹس برابر ہوجائیں گے اور فیصلہ رن ریٹ کی بنیاد پر ہوگا۔