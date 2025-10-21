سلوواکیہ کے وزیر اعظم پر فائرنگ کرنے والے کو 21 سال قید کی سزا

ابتدا میں اس اقدام کو “قتل کی کوشش” کے طور پر دیکھا گیا

October 21, 2025
سلوواکیہ میں وزیراعظم رابرٹو فیکو کو فائرنگ سے زخمی کردینے والے 72 سالہ شہری کو 21 سال قید کی سزا سنادی گئی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ شہر ہینڈلووا میں اُس وقت ہوا جب وزیرِ اعظم عوام سے ملاقات کے بعد نکل رہے تھے۔ حملہ آور نے ان پر فائرنگ کی اور انہیں شدید زخمی کردیا۔

ابتدا میں اسے “قتل کی کوشش” کے طور پر دیکھا گیا تاہم بعد میں اسے دہشت گردی کی کارروائی کے طور پر درجہ‌ بند کیا گیا۔ عدالت نے اس کیس میں ریمارکس دیے کہ ملزم نے صرف ایک شہری پر حملہ نہیں بلکہ مملکت کے اعلیٰ سیاسی نمائندے پر کیا، اور اس کا مقصد حکومت کی پالیسیوں کو روکنا تھا۔

عدالت نے 21 سال کی سزا کی وضاحت پر کہا کہ حملہ “سنگین ملکی سلامتی کے خلاف” تھا۔

وزیرِ اعظم رابرٹو فیکو نے عدالتی کارروائی کے بعد کہا ہے کہ وہ حملہ آور کو معاف کرتے ہیں اور اس کی جانب سے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے۔

اس واقعے نے سلوواکیہ میں سیاسی کشیدگی اور قومی سیاست میں تقسیم کو مزید اجاگر کیا ہے، جہاں وزیرِ اعظم رابرٹو کی پالیسیز (خاص طور پر روس حمایت اور یوکرین کی مدد روکنا وغیرہ) متنازعہ رہی ہیں۔
