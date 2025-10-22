بلوچستان کے ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید ہوگئے۔
پولیس ذرائع کے مطابق، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہلکار معمول کی گشت پر تھے اور اچانک فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔
پولیس افسران نے بتایا کہ غریب آباد کے علاقے میں مسلح افراد نے اہلکاروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے سپاہی رزاق اور سپاہی عبداللہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر دہشت گردی یا ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے تاہم تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔
واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے پولیس نے ایکسپریس کو بتایا ہے کہ جاں بحق اہلکار معمول کی ڈیوٹی پر تھے اور غریب آباد کے حساس علاقوں میں گشت کر رہے تھے جب یہ افسوسناک سانحہ رونما ہوا، فائرنگ کے فوری بعد دیگر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی۔
انہوں نے کہا کہ شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔
پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے اضافی نفری تعینات کر دی ہے تاکہ مزید کسی ناخوشگوار واقعہ کو روکا جا سکے۔
بلوچستان پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ شہید اہلکاروں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ اس سانحے کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے نازک ہے۔
عوامی حلقوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے موثر اقدامات اٹھائے جائیں اور اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی مشکوک سرگرمی دیکھنے پر فوری اطلاع دیں تاکہ جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکے۔