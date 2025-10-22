نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید

حملے کا نشانہ بننے والے اہلکار معمول کی گشت پر تھے، پولیس

سردار حمید خان October 22, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

بلوچستان کے ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید ہوگئے۔

پولیس ذرائع کے مطابق، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہلکار معمول کی گشت پر تھے اور اچانک فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔

پولیس افسران نے بتایا کہ غریب آباد کے علاقے میں مسلح افراد نے اہلکاروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے سپاہی رزاق اور سپاہی عبداللہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ممکنہ طور پر دہشت گردی یا ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے تاہم تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔

واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے پولیس نے ایکسپریس کو بتایا ہے کہ جاں بحق اہلکار معمول کی ڈیوٹی پر تھے اور غریب آباد کے حساس علاقوں میں گشت کر رہے تھے جب یہ افسوسناک سانحہ رونما ہوا، فائرنگ کے فوری بعد دیگر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور لاشوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی۔

انہوں نے کہا کہ شہید اہلکاروں کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔

پولیس افسران کا کہنا ہے کہ علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے اضافی نفری تعینات کر دی ہے تاکہ مزید کسی ناخوشگوار واقعہ کو روکا جا سکے۔

بلوچستان پولیس کے اعلیٰ افسران نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ شہید اہلکاروں کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ اس سانحے کے بعد مقامی لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں سیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے نازک ہے۔

عوامی حلقوں نے حکومت اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے حملوں کو روکنے کے لیے موثر اقدامات اٹھائے جائیں اور اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کوئی بھی مشکوک سرگرمی دیکھنے پر فوری اطلاع دیں تاکہ جرائم کی روک تھام ممکن ہو سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو