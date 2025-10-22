بھارت میں معروف گلوکار دیوالی کے لائیو کنسرٹ میں اسٹیج پر گرکر ہلاک

بھارت میں دیوالی کی مناسبت سے منعقد کردہ ایک تقریب میں اُس وقت کہرام مچ گیا جب معروف گلوکار پرفارمنس کے دوران اسٹیج پر گر کر ہلاک ہوگئے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ’عشق فقیرانہ‘ کے گانے سے شہرت کی بلندی پر پہنچنے والے ریشبھ ٹنڈن دیوالی منانے خاندان کے ہمراہ ممبئی سے دہلی والدین کے گھر آئے تھے۔
35 سالہ بھارتی گلوکار مکمل طور پر صحت مند تھے اور اپنی پُرفارمنس کے دوران بھی بہت پُرجوش تھے لیکن اسٹیج پر گر پڑے۔
فقیرا کے نام سے مشہور بھارتی گلوکار کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کردی۔ ابتدائی طور پر موت کی وجہ دل کا دورہ پڑنا بتائی گئی۔
ریشبھ نے اولییسیا نیڈوبیگووا نامی روسی خاتون سے شادی کی تھی جو ازبکستان میں ان کی ڈیجیٹل سیریز کے لیے لائن پروڈیوسر تھیں۔
گلوکار ریشبتھ اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتے تھے۔ ان کے اداکارہ سارا خان کے ساتھ تعلقات کی خبریں بھی گرم تھیں۔
ریشبتھ کی اداکارہ کے ساتھ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں سارہ نے سندور لگایا ہوا تھا۔ جس سے یہ قیاس آرائیاں ہونے لگی تھیں دونوں نے خفیہ طور پر شادی کرلی ہے۔
تاہم اداکارہ سارا خان نے اپنے تعلقات کے بارے میں تمام افواہوں کی تردید کر دی تھی۔