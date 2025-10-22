بھارت میں معروف گلوکار دیوالی کے لائیو کنسرٹ میں اسٹیج پر گرکر ہلاک

35 سالہ بھارتی گلوکار دہلی میں دیوالی منانے آئے تھے

ویب ڈیسک October 22, 2025
دیوالی کے لائیو کنسرٹ میں گلوکار پرفارمنس کے دوران ہلاک

بھارت میں دیوالی کی مناسبت سے منعقد کردہ ایک تقریب میں اُس وقت کہرام مچ گیا جب معروف گلوکار پرفارمنس کے دوران اسٹیج پر گر کر ہلاک ہوگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ’عشق فقیرانہ‘ کے گانے سے شہرت کی بلندی پر پہنچنے والے ریشبھ ٹنڈن دیوالی منانے خاندان کے ہمراہ ممبئی سے دہلی والدین کے گھر آئے تھے۔

35 سالہ بھارتی گلوکار مکمل طور پر صحت مند تھے اور اپنی پُرفارمنس کے دوران بھی بہت پُرجوش تھے لیکن اسٹیج پر گر پڑے۔

فقیرا کے نام سے مشہور بھارتی گلوکار کو اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کردی۔ ابتدائی طور پر موت کی وجہ دل کا دورہ پڑنا بتائی گئی۔

 

ریشبھ نے اولییسیا نیڈوبیگووا نامی روسی خاتون سے شادی کی تھی جو ازبکستان میں ان کی ڈیجیٹل سیریز کے لیے لائن پروڈیوسر تھیں۔

گلوکار ریشبتھ اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے بھی خبروں میں رہتے تھے۔ ان کے اداکارہ سارا خان کے ساتھ تعلقات کی خبریں بھی گرم تھیں۔

ریشبتھ کی اداکارہ کے ساتھ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں سارہ نے سندور لگایا ہوا تھا۔ جس سے یہ قیاس آرائیاں ہونے لگی تھیں دونوں نے خفیہ طور پر شادی کرلی ہے۔

تاہم اداکارہ سارا خان نے اپنے تعلقات کے بارے میں تمام افواہوں کی تردید کر دی تھی۔

 
