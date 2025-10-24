یو اے ای کے شہری نے 7 ارب 65 کروڑ روپے کی بڑی لاٹری جیت لی

ابوظبی: متحدہ عرب امارات میں قسمت نے ایک شہری پر ایسی مہربانی کی کہ اس نے 100 ملین درہم کی تاریخی لاٹری جیت لی۔ یہ انعامی رقم پاکستانی کرنسی میں تقریباً 7 ارب 65 کروڑ 51 لاکھ 64 ہزار روپے کے برابر بنتی ہے۔
یو اے ای لاٹری انتظامیہ نے فی الحال فاتح کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم سوشل میڈیا پر جاری ایک آڈیو کال میں نمائندہ کو فاتح کو اطلاع دیتے سنا گیا کہ "آپ جیک پاٹ جیت گئے ہیں"، جس پر خوش نصیب شخص حیرت سے صرف اتنا کہہ سکا: "اوہ مائی گاڈ!"
رپورٹس کے مطابق خوش قسمت شہری نے تمام سات نمبر درست چن کر یہ لاٹری جیتی۔ یہ لاٹری "لکی ڈے ڈرا" کے نام سے مشہور ہے جو ہر دو ہفتے بعد براہِ راست نشر کی جاتی ہے۔
واضح رہے کہ یو اے ای لاٹری سسٹم، اماراتی گیمنگ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت ایک قانونی اور منظور شدہ نظام ہے، جو 2023 میں قائم کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم 18 سال سے زائد عمر کے رہائشی اس لاٹری میں حصہ لینے کے اہل ہیں۔