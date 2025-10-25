جلد وکیل بن جاؤں گی، امریکی ماڈل کم کارڈیشیئن

امریکی ریئلٹی ٹی وی اسٹار کِم کارڈیشیئن نے اپنے وکالت کی تعلیم کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ محض چند ہفتوں میں باضابطہ طور پر وکیل بننے والی ہیں۔
ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے 45 سالہ کِم کارڈیشیئن نے بتایا کہ وہ اپنے فیشن اور شوبز منصوبوں کے ساتھ ساتھ قانون کے میدان میں بھی بھرپور توجہ دے رہی ہیں۔
کِم کے مطابق، ’میں جنوری میں اپنی پہلی فلم کی شوٹنگ شروع کرنے جا رہی ہوں، اور ہم اپنی سیریز آلز فیئر کے دوسرے سیزن کے لیے بھی پُرامید ہیں‘۔
مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے ہوئے اُنہوں نے کہا، ’میں ہمیشہ سیکھنا، آگے بڑھنا اور خود کو بہتر بنانا چاہتی ہوں، اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جاتا ہے‘۔
کِم کارڈیشیئن نے مزید بتایا کہ اُن کے امتحانات کے نتائج جلد متوقع ہیں، وہ اگلے دو ہفتوں میں اہل وکیل بن جائیں گی اور اگلے دس سالوں میں وہ شوبز چھوڑ کر مکمل طور پر ٹرائل لائر کے طور پر کام کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔