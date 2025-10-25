جلد وکیل بن جاؤں گی، امریکی ماڈل کم کارڈیشیئن

کِم کارڈیشیئن نے بتایا کہ وہ اپنے فیشن اور شوبز منصوبوں کے ساتھ ساتھ قانون کے میدان میں بھی بھرپور توجہ دے رہی ہیں۔

ویب ڈیسک October 25, 2025
facebook whatsup

امریکی ریئلٹی ٹی وی اسٹار کِم کارڈیشیئن نے اپنے وکالت کی تعلیم کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ محض چند ہفتوں میں باضابطہ طور پر وکیل بننے والی ہیں۔

ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے 45 سالہ کِم کارڈیشیئن نے بتایا کہ وہ اپنے فیشن اور شوبز منصوبوں کے ساتھ ساتھ قانون کے میدان میں بھی بھرپور توجہ دے رہی ہیں۔

کِم کے مطابق، ’میں جنوری میں اپنی پہلی فلم کی شوٹنگ شروع کرنے جا رہی ہوں، اور ہم اپنی سیریز آلز فیئر کے دوسرے سیزن کے لیے بھی پُرامید ہیں‘۔

مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے ہوئے اُنہوں نے کہا، ’میں ہمیشہ سیکھنا، آگے بڑھنا اور خود کو بہتر بنانا چاہتی ہوں، اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جاتا ہے‘۔

کِم کارڈیشیئن نے مزید بتایا کہ اُن کے امتحانات کے نتائج جلد متوقع ہیں، وہ اگلے دو ہفتوں میں اہل وکیل بن جائیں گی اور اگلے دس سالوں میں وہ شوبز چھوڑ کر مکمل طور پر ٹرائل لائر کے طور پر کام کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

صنم ماروی کی پیرس میں مسحورکن پرفارمنس

 Oct 27, 2025 01:07 AM |
کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

 Oct 26, 2025 09:10 PM |
قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

 Oct 26, 2025 12:28 PM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

Express News

قرآنی تلاوت اور دعاؤں نے کینسر سے نجات دلادی، ونیزہ احمد کا حیران کن انکشاف

Express News

ماہرہ خان اپنی بہو کو کون سا خاص تحفہ دینے والی ہیں؟ جواب نے مداحوں کو حیران کر دیا

Express News

محبت، دھوکہ اور بے بسی؛ نیپالی گلوکارہ کی خود سوزی سے المناک موت

Express News

بھارت کے ہر دلعزیز مزاحیہ اداکار 74 سال کی عمر میں انتقال کرگئے

Express News

میگھن مارکل نے شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد گھریلو طرز زندگی کے راز بتا دیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو