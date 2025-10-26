قصور میں سسرالیوں کی جانب سے بہو پر تشدد، ملزم گرفتار

لاہور کے علاقے مصطفٰی آباد میں سسرالیوں کی جانب سے بہو پر تشدد کرنے کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سسرالی دانش، امین اور ماھم وغیرہ نے بہو رقیہ پر تشدد کیا جسکی اطلاع ملتے ہیں مصطفٰی آباد پولیس فوری جائے وقوعہ پر پہنچی۔
ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون رقیہ امجد کی مدعیت میں نامزد ملزمان دانش، امین، ماھم وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جبکہ ایک ملزم گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ایس پی کینٹ نے ایس ایچ او مصطفی آباد سید شبہیہ رضا کو باقی ملزمان کو بھی فوری گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔
ایس پی کینٹ کا کہنا تھا کہ ملزمان جلد پولیس کی گرفت میں ھونگے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائیگا۔ خواتین پر تشدد کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔