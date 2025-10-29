سب انسپکٹر کی ڈاکو کے ساتھ مل کر ڈکیتی کی واردات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی

پولیس نے تحقیقات کیلیے 8 کلومیٹر کے علاقے میں 2500 کیمروں کو چیک کیا

ویب ڈیسک October 29, 2025
لاہور:

پولیس نے ڈاکو علی رضا کو گرفتار کر کے اس سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر سب انسپکٹر عمار کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔

دونوں ملزمان نے مل کر شاہدرہ کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات کی تھی جس کی تفتیش کے دوران پولیس نے اہم شواہد حاصل کیے۔

پولیس ٹیم نے ڈکیتی کی واردات کے حوالے سے تحقیقات شروع کیں اور 8 کلومیٹر کے علاقے میں 2500 کیمروں کو چیک کیا۔

کیمروں کی چیکنگ کے بعد پولیس کو شاہدرہ کے علاقے لاجپت روڈ پر پہنچ کر ڈاکو علی رضا کی شناخت ہوئی، جس کے بعد اسے گرفتار کیا گیا۔

دوران تفتیش علی رضا نے انکشاف کیا کہ اس کے ساتھ واردات کرنے والا دوسرا ملزم سب انسپکٹر عمار ہے جو پولیس میں ملازمت کے دوران ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر وارداتوں میں ملوث تھا۔

علی رضا نے پولیس کو بتایا کہ عمار نے اسے کراچی اور پھر عراق جانے کا مشورہ دیا تھا اور اپنے موبائل نمبر اور سم کو تبدیل کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔

پولیس افسران نے علی رضا کی عمار کو کی گئی کال کو سن لیا، جس میں علی رضا نے عمار کو ڈکیتی کے حوالے سے مزید معلومات لینے کے لیے تھانہ شاہدرہ آنے کا کہا۔ اس کال کے بعد پولیس نے فوری طور پر عمار کو گرفتار کر لیا۔

دونوں ملزمان کو سی سی ڈی (کریم انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ) کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔
