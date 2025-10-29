سیکیورٹی فورسز کی کرم میں کارروائی، 7 خوارج ہلاک، کیپٹن اور 5 جوان شہید

KURRAM:
سیکیورٹی فورسز نے خیبرپختونخوا کے ضلع کرم میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائی کرکے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں کپٹن سمیت پاک فوج کے 6 اہلکار شہید ہوئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرم کے علاقے ڈوگار میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کی۔
بیان میں کہا گیا کہ کارروائی کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 7 خوارج کو ہلاک کردیا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران پاک فوج کے 24 سالہ کیپٹن نعمان سلیم دیگر 5 اہلکاروں کے ساتھ شہادت کے رتبے پر فائز ہوگئے۔
کیپٹن نعمان سلیم کا تعلق پنجاب کے ضلع میانوالی سے تھا اور پاک فوج کے نوجوان میڈیکل افسر تھے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والے جوانوں میں خیبرپختونخوا کے ضلع صوابی سے تعلق رکھنے والے 39 سالہ حوالدار امجد علی، راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ نائیک وقاص احمد، سندھ کے ضلع شکار پور سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ سپاہی اعجاز علی، ضلع جہلم سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ سپاہی محمد ولید اور ضلع خیرپور سے تعلق رکھنے والے 32 سالہ سپاہی محمد شہباز شامل ہیں۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے اور ساتھ ہی نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاقی ایپکس کمیٹی کی منظوری سے انسداد دہشت گردی کی عزم استحکام مہم پورے عزم کے ساتھ جاری ہے تاکہ بیرونی حمایت یافتہ دہشت گرد ناسور کا خاتمہ کیا جاسکے۔