ویمنز ورلڈکپ: جنوبی افریقی کپتان نے کئی ریکارڈز پاش پاش کردیے

جنوبی افریقی ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان لورا وولوارٹ نے انگلینڈ کے خلاف ویمنز ورلڈکپ سیمی فائنل میچ میں کئی انفرادی ریکارڈز پاش پاش کردیے۔
ویمنز ورلڈکپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو شکست دے کر لورا وولوارٹ جنوبی افریقی ٹیم کو ویمنز ورلڈکپ کے فائنل میں پہنچانے والی پہلی کپتان بن گئیں۔
لورا وولوارٹ نے کیریئر بیسٹ 169 رنز کی اننگز کھیل کر نہ صرف اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا بلکہ کئی ریکارڈز بھی اپنے نام کرلیے۔
ان کی اس اننگز کی بدولت جنوبی افریقی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 319 رنز بنائے جو ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ میں جنوبی افریقا کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔
یہ ویمنز ورلڈکپ کی تاریخ میں میں کسی بھی جنوبی افریقی بیٹر کا سب سے زیادہ انفرادی اسکور ہے۔
لورا وولوارٹ ویمنز ورلڈکپ کے ناک آؤٹ میچ میں سنچری بنانے والی پہلی کپتان بن گئیں جبکہ یہ ویمنز ورلڈکپ میں کسی بھی کپتان کی جانب سے دوسرا بڑا انفرادی اسکور ہے۔
اس اننگز کے دوران لورا وولوارٹ ویمنز ون ڈے کرکٹ میں پانچ ہزار رنز کا سنگ میل عبور کرنے والی پہلی جنوبی افریقی کھلاڑی بنیں۔
اسی اننگز کے دوران لورا وولوارٹ نے ویمنز ورلڈکپ میں سب سے زیادہ مرتبہ 50 یا اس سے زائد رنز بنانے کا ریکارڈ بھی برابر کردیا۔