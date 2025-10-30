وزیراعظم نے بلوچستان کی طالبہ کو اپنی نشست پر بیٹھا دیا

اسلام آباد میں پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب میں بلوچستان کی طالبہ درجان کی پذیرائی

ویب ڈیسک October 30, 2025
وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ہونے والی پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب میں بلوچستان کی طالبہ کو اپنی نشست پر بٹھا دیا۔

اسلام آباد میں ہوئی تقریب میں بلوچستان کے ضلع نوشکی سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کی طالبہ بی بی درجان نے شرکت کی اور انہوں نے اپنے صوبے کی بھرپور نمائندگی کی۔

بی بی درجان نے بتایا کہ انہیں 2023ء میں اُس وقت لیپ ٹاپ ملا جب انہوں ںے بولان میڈیکل یونیورسٹی میں فزیو تھراپی کی تعلیم کیلیے داخلہ لیا۔

بی بی درجان نے کہا کہ یوتھ لیپ اسکیم سے مجھے 2023ء میں لیپ ٹاپ ملا جس کی مدد سے مجھے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ مدد ملی، وزیراعظم نے اس بات کو ثابت کردیا کہ صرف تعلیم نہیں بلکہ سازو سامان میسر ہو تو بلوچستان کی بچیاں ہر جگہ نام روشن کرسکتی ہیں۔

بلوچستان کی بی بی درجان نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے جب وزیراعظم کی نشست کے قریب جگہ ملی تو میں خود حیران رہ گئی کہ بلوچستان کی بیٹی وزیراعظم کے قریب بیٹھی ہے۔

اس موقع پر وزیراعظم اور حال میں موجود شرکا نے کھڑے ہوکر بی بی درجان کیلیے تالیاں بجائیں جبکہ وہ اسٹیج سے واپس آئیں تو وزیراعظم نے انہیں شاباش دیتے ہوئے اپنی نشست پر بیٹھا دیا۔

وزیراعظم کی جانب سے محبت اور شفقت ملنے پر بی بی درجان فرط جذبات سے خود پر قابو نہیں رکھ سکیں۔
