کوہستان کرپشن اسکینڈل، گرفتار ملزمہ کے گھر سے 20 کروڑ روپے برآمد

پشاور:
قومی احتساب بیورو(نیب) نے کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ملزمہ کے گھر پر چھاپے کے دوران 20 کروڑ روپے برآمد کرلیے۔
نیب ذرائع کے مطابق نیب نے گرفتار ملزمہ کی نشان دہی پر خاتون کے گھر سے مزید 20 کروڑ روپے مزید برآمد کرلیے، ملزمہ کوہستان کرپشن مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کی اہلیہ ہیں۔
نیب نے مرکزی ملزم قیصر اقبال اور ان کی بیوی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، مرکزی ملزم قیصر اور ان کی بیوی نیب کی حراست میں ہیں۔
گزشتہ روز احتساب عدالت نے ملزمہ اور ان کے شوہر کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالہ کیا تھا۔
نیب ذرائع نے بتایا کہ کوہستان میگا اسیکنڈل میں 20 سے زائد ملزمان کو نیب نے گرفتار کیا ہے اور اس اسکینڈل میں اب تک 30 ارب روپے تک برامد کیے گئے ہیں۔