ہنگو پولیس کے قافلے پر بم حملہ، ایس ایچ او سمیت 2 اہلکار زخمی

ہنگو پولیس نے بتایا کہ  دھماکہ کے بعد  فائرنگ بھی کی گئی، پولیس قافلے کو آئی ای ڈی حملے کا نشانہ بنایا گیا

ویب ڈیسک November 02, 2025
ہنگو کے علاقے دوآبہ میں پولیس قافلے پر دھماکے کے نتیجےمیں  ایس ایچ او عمران الدین سمیت 2 اہلکار زخمی ہوگئے۔

ہنگو پولیس نے بتایا کہ  دھماکہ کے بعد  فائرنگ بھی کی گئی، پولیس قافلے کو آئی ای ڈی حملے کا نشانہ بنایا گیا۔

پولیس ذرائع نے کہا کہ پولیس قافلے میں ایس پی انوسٹی گیشن عبدالصمد، ڈی ایس پی ٹل مجاہد اور ایس ایچ او عمران الدین جا رہے تھے۔

پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، ایچ او عمران الدین زخمی ہو گئے۔

ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبد الصمد خان  نے بتایا کہ پولیس امن کیمٹی کے اجلاس واپس آ رہی تھی، ہمارے ساتھ پولیس قافلے کو نشانہ بنایا گیا،  واقعے میں ایس ایچ او عمران الدین خان سمیت دو اہلکار زخمی ہوئے۔

وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے  ضلع ہنگو کے علاقہ ڈوآبہ میں پولیس گاڑی پر آئی ای ڈی حملے کا نوٹس لے کر آئی جی پولیس سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔

وزیراعلیٰ کی جانب سے واقعے میں زخمی ایس ایچ او اور اے ایس آئی کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔

وزیراعلی سہیل آفریدی نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کے حوصلے اور فرض شناسی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں۔

وزیر اعلیٰ نے صوبے میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے اور مشتبہ عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ہدایت کی اور کہا کہ بزدلانہ کارروائیوں میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
