1950 کے بیٹ مین ٹی وی شو کے ملبوسات مہنگے داموں میں نیلام

اس سے قبل بھی اس طرح کے ملبوسات نے ریکارڈ قیمتیں حاصل کی ہیں

ویب ڈیسک November 05, 2025
امریکی نیلامی گھر ہیریٹیج آکشن نے 1966 کی دہائی کے ٹی وی سیریز بیٹمین سے جڑے اصلی ملبوسات یعنی بیٹ مین اور رابن کے سوٹ بہت مہنگے داموں میں نیلام کیے گئے ہیں۔
یہ ملبوسات ایک نجی مجموعے سے لے کر نیلامی کا حصہ بنے۔ اس سے قبل یہ مجموعہ ایک شہری کے پاس تھا جو کہ ڈاکٹر ہیں اور نام اسٹیورٹ برکویٹر کی ملیکت میں تھا۔

اس نیلامی میں بیٹمین اینڈ رابن کے ملبوسات تقریباً ‎ 575,000 ڈالرز میں نیلام ہوئے جو پاکستانی کرنسی میں 16 کروڑ 22 لاکھ 93 ہزار بنتے ہیں۔

اس سے قبل بھی اس طرح کے ملبوسات نے ریکارڈ قیمتیں بنائی ہیں۔ یہ حالیہ ملبوسات 1966 کی دہائی کی ٹی وی سیریز سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ 1966 کی دہائی سے۔
