گووندا کا پنڈت پوجا پاٹ کے 2 لاکھ لیتا ہے، میں کہتی ہوں خود دعا کرائیں؛ سنیتا آہوجا

گووندا نے اہلیہ کے بیان کو تضحیک آمیز قرار دیکر پنڈت اور مداحوں سے معافی مانگ لی

ویب ڈیسک November 04, 2025
facebook whatsup
38
گووندا اور سنیتا آہوجا کی 38 سالہ ازدواجی زندگی میں سوتن آگئی؟

بالی ووڈ کے اسٹار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے کہا ہے کہ میرے شوہر کے ایک پنڈت ہیں جو ہمارے گھر میں پوجا پاٹ کرانے کے 2 لاکھ روپے لیتے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سنیتا آہوجا نے یہ انکشاف ایک پوڈ کاسٹ میں کیا۔ انھوں نے مزید کہا کہ میں گووندا سے کہتی ہوں کہ آپ خود دعا کرائیں وہ قبول بھی ہوں گی۔

سنیتا آہوجا نے مزید کہا کہ میرا یقین ہے، بندہ اپنے لیے جو دعا مانگ سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرسکتا اور جو دعا آپ خود مانگیں گے تو وہ قبول ہوتی ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ اگر میں کوئی عطیہ کرتی ہوں یا کوئی اچھا کام کرتی ہوں تو میں اسے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کرتی ہوں۔

تاہم گووندا کو یہ بیان بالکل پسند نہیں آیا اور انھوں نے ایک ویڈیو پیغام میں اپنی اہلیہ کے پیغام کو تضحیک آمیز قرار دیدیا۔

اداکار گووندا نے کہا کہ میرے پنڈت ہمارے خاندانی پنڈت ہیں ان کے والد بھی ہمارے پنڈت تھے۔ مجھے سنیتا کے بیان سے دکھ پہنچا ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔

سپر اسٹار گووندا نے اپنے مداحوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی دل آزاری پر معذرت خواہ ہوں۔

یاد رہے کہ گووندا اور سنیتا آہوجا کی 38 سالہ ازدواجی زندگی افواہوں، شکوک اور شبہات کی شکار ہیں۔

متعدد بار جوڑے کے درمیان طلاق کی خبریں آچکی ہیں بلکہ ایک بار سنیتا نے طلاق کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خلیل الرحمٰن قمر کو نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی، ڈیڑھ کروڑ تاوان کا مطالبہ

خلیل الرحمٰن قمر کو نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی، ڈیڑھ کروڑ تاوان کا مطالبہ

 Nov 05, 2025 03:56 PM |
’’میرے ہی شاگرد نے شادی کی پیشکش کی تھی‘‘؛ رومیسہ خان کا انکشاف

’’میرے ہی شاگرد نے شادی کی پیشکش کی تھی‘‘؛ رومیسہ خان کا انکشاف

 Nov 05, 2025 02:50 PM |
مداحوں نے سدرہ نیازی کو کترینہ کی ’ہمشکل‘ قرار دے دیا

مداحوں نے سدرہ نیازی کو کترینہ کی ’ہمشکل‘ قرار دے دیا

 Nov 05, 2025 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

گووندا کا پنڈت پوجا پاٹ کے 2 لاکھ لیتا ہے، میں کہتی ہوں خود دعا کرائیں؛ سنیتا آہوجا

Express News

عورتوں کو بس بچے پیدا کرنے والی شے سمجھا جاتا ہے؛ ثانیہ سعید

Express News

ڈراموں میں اداکاراؤں کیساتھ رومانس؛ عائزہ خان نے دانش تیمور کی کلاس لے لی

Express News

امیتابھ بچن اپنے 2 لگژری فلیٹس عجلت میں فروخت کرنے پر مجبور؛ وجہ سامنے آگئی

Express News

’’ڈیجیٹل کریئیٹرز جہنمی ہیں؟‘‘ زاہد احمد کا ’’سافٹ ویئر اپڈیٹ‘‘

Express News

شاہ رخ خان نے اپنی 60 ویں سالگرہ پر مداحوں سے معافی کیوں مانگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو