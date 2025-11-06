سلمان خان ایک اور قانونی مشکل میں پھنس گئے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام

MUMBAI:
بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو ایک اور قانونی مشکل کا سامنا ہے جہاں راجستھان میں کوٹا کنزیومر کورٹ نے انہیں باقاعدہ نوٹس جاری کردیا ہے۔
بھارتی ویب سائٹ کے مطابق سلمان خان پر الزام ہے کہ راج شری کمپنی کی اسپائسی مصنوعات پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک اشتہار میں سلمان خان کو مذکورہ کمپنی کی جانب سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے دیکھایا گیا ہے کہ اسپائس کا ہر دانہ سیفرون پر مشتمل ہے۔
سلمان خان اسی اشتہار کی وجہ سے تنازع کا شکار ہوگئے ہیں۔
درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ سلمان خان کئی لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں اور کوٹا کنزیومر کورٹ میں درخواست دی گئی ہے اور نوٹس جاری کی گئی ہے۔
مزید بتایا گیا کہ دیگر ممالک میں سلیبریٹیز یہاں تک کہ کولڈ ڈرنکس پروموٹ نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں بڑے فلم اسٹارز تمباکو اور پان مسالہ کا اشتہار دیا جاتا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مصنوعات کی پروموشن کرتے ہوئے نوجوانوں کو گمراہ کن پیغام نہیں دیا جائے۔
درخواست گزار نے کہا کہ پان مسالہ اورل کینسر کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنما اور راجستھان ہائی کورٹ کے وکیل اندرموہن سنگھ ہنی نے الزام عائد کیا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہوسکتا ہے، ایک کلو گرام سیفرون تقریباً 4 لاکھ روپے مالیت کا ہے جبکہ پان مسالہ صرف 5 روپے میں دستیاب ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔
کوٹا کنزیومر کورٹ نے دونوں فریقین سے جواب طلب کرلیا ہے اور اگلی سماعت 27 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔