پاکستان کی خارجہ پالیسی اورافغانستان

آخر گِل اپنی صرف در میکدہ ہوئی
پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا
مجھے یہ شعر افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی کو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکرکے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا دیکھ کر یاد آیا ہے۔کچھ دل جلے اسے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کا عنوان بھی دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آسمان نے کوئی رنگ نہیں بدلا اور نہ ہی وہ رنگ بدلتا ہے، طالبان پہلے بھی ایسے ہی تھے بلکہ ان سے پہلے جو حکمران تھے ‘پاکستان کے بارے میں ان کے جذبات اور خیالات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔
اس لیے افغانستان پر ظاہر شاہ کی حاکمیت ہو یا اس کیکزن سردار داؤدکی حکمرانی ہو‘ پاکستان کے لیے نفرت اور عناد ان کی پالیسی کا بنیادی اصول رہا ہے۔ ترکئی ‘حفیظ اللہ امین ‘ببرک کارمل اور نجیب اللہ سے لے کر برہان الدین ربانی اور صبغت اللہ مجددی تک کی حکومتیں ہوں ‘اپنے اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود پاکستان کے حوالے سے ان سب کے خیالات ایک جیسے ہی رہے ہیں۔بعد میں طالبان آئے ‘حامد کرزئی آیا ‘اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ آئے اور اب پھر طالبان افغانستان پر قابض ہیں لیکن معاملہ ’’تم بدلے ہو نہ ہم نے خوبدلی ہے کے مصداق ہی چلا آ رہا ہے۔
افغانستان کی طالبان سرکار جو کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے ، اب تو پورا پاکستان جان چکا ہے سوائے ’’مرشد اور ان کے مریدین‘‘ کے۔ حتیٰ کے ’’ چینے مینے ‘‘سوری عوامی جمہوریہ چین بھی پاکستان کے مؤقف کا حامی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے دوحہ معاہدے میں بہت سے عہد وپیماں کیے ہیں لیکن طالبان حکومت تاحال یہ ثابت نہیں کر سکی کہ وہ دوحہ معاہدہ میں کیے گئے تمام معاہدوں پر عملدرآمد کرنے میں سنجیدہ ہے۔
اب وہ خیر سے استنبول میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ‘قطر اور ترکی ثالث بن چکے ہیں لیکن تاحال مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا۔مذاکرات کیا ہوتے ہیں؟ سفارتکاری کے آداب اور تقاضے کیا ہوتے ہیں ؟ امور مملکت اور رموز مملکت کی نزاکتیں اور کثافتیں کیسے رنگ دکھاتی ہیں ؟طالبان ان سے ناآشنا ہیں۔ان کی ڈپلومیٹک ٹریننگ ہے ہی نہیں ‘اسی لیے وہ ریاستوں کے امور کو بھی دو جنگجو گروپوں کے درمیان بات چیت کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری اور کم فہمی ہے۔
جس کی وجہ سے وہ دوحہ معاہدے کو بھی اہمیت نہیں دے رہے اور استنبول میں بیٹھ کر کبھی ایک بات اور کبھی دوسری بات کہہ کر اٹھ جانا معیوب نہیں سمجھتے۔کسی ریاست کے مذاکرات کے وفد کی یہ سب سے بڑی خامی ہوتی ہے کہ اسے اپنے مینڈیٹ کا پتہ نہیں ہوتا‘وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی اپنے ہینڈلرز اور ماسٹرز مائنڈ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور ان سے پوچھے بغیر کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا جب کہ جدید اور منظم ریاستوں کے مذاکراتی وفود اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں خود مختار اور حتمی ہوتے ہیں۔وہ جن معاملات پر بات چیت کرنے بیٹھتے ہیں ‘اسے حل کرکے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انھیں سفارتکاری کی تربیت ہی اس کام کے لیے دی جاتی ہے جب کہ طالبان اس وصف سے خالی ہیں۔
ٹی ٹی پی پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کی وارداتیں کر رہی ہے۔ اس کالعدم تنظیم کی قیادت کھلے بندوں افغانستان میں مقیم ہے اور وہاں آزادانہ طور پر نقل وحرکت کر رہی ہے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے لوگ اور ان کے دہشت گرد بھی افغانستان میں مقیم ہیں اور ان کے تربیتی کیمپ بھی وہاں فعال ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بی ایل اے اور بلوچستان میں سرگرم عمل دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لوگ بھی افغانستان میں آتے اور جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان حقائق کا کابل حکومت کو علم نہ ہو۔ یہی نہیں بلکہ اب تو یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو افغانستان کے دیگر علاقوں میں آباد کرنے کے لیے جو فنڈز طالبان حکومت کو کسی دوست ملک کی طرف سے ملے تھے، وہ بھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔
بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت اپنی عالمی ذمے داریاں پوری کرنے میں ناکام چلی آ رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ملحقہ افغانستان کے علاقوں میں ایسے عناصر موجود ہیں جو پاک افغان سرحد پار کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہ صورت حال کسی بھی ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ذمے دار حکومت کا ثبوت دے۔ دوسروں پر الزام تراشی کر کے اپنی ناکامیوں یا کوتاہیوں کو چھپانا ممکن نہیں رہا ہے۔
افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت افغانستان کے عام عوام کے مینڈیٹ سے برسراقتدار نہیں آئی اور نہ ہی اسے افغانستان میں بسنے والے تمام نسلی، لسانی اور علاقائی قبائل اور گروہوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت افغانستان کے وسائل کو جس انداز میں استعمال کر رہی ہے، یا غیرملکی کمپنیوں اور سرمایہ داروں کو فروخت کر رہی ہے، اس کے حسابات کا آڈٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب بھارتی کمپنیاں بھی افغانستان کی معدنیات میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔
کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ معاملات کون طے کرتا ہے اور حتمی منظوری کون دیتا ہے اور اگر کسی نے جانچ پڑتال کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔کس نے کتنا کمیشن لیا ہے اور افغانستان کے قومی خزانے میں کس شرح سے کتنی رقم جمع کرائی گئی ہے؟اس کے بارے میںسب خاموش ہیں۔ حالات اور قرائن سے یہی لگتا ہے کہ ایک مخصوص گروہ افغانستان کے وسائل کو اپنی مرضی سے اونے پونے داموں غیرملکی کمپنیوں اور سرمایہ داروں کو فروخت کر رہا ہے۔ افغانستان کے عام عوا م کو اس کاروبار سے ہونے والے منافع کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔
پاکستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے سخت مؤقف برقرار رکھنا چاہیے۔اصولاً ٹی ٹی پی والوں کا پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے شہری ہیں، اس کے حوالے سے بھی کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس جو ثبوت بھی ہوں یا جو کاغذات ہوں وہ جعل سازی سے بنائے گئے ہوں۔ اس لیے ٹی ٹی پی کی قیادت اوراس کے دہشت گردوں کو پاکستانی کہنا بالکل غلط ہے بلکہ پاکستان کے پرامن شہریوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔وہ افغانستان کے لوگ ہیں جو پاکستانیت کا لبادہ اوڑھ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔
ٹی ٹی پی والے اگر واقعی پاکستانی ہیں تو افغانستان کے طالبان کو انھیں پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے۔ افغانستان کی دوعملی اور دورخی پالیسی کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ پاکستان زیادہ دیر تک اپنے شمال مغربی علاقے میں بدامنی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے پاکستان کو دوٹوک مؤقف اختیار کرنا ہو گا۔پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں افغانستان کی پوزیشن کو ری وزٹ کرنا چاہیے اور تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان پر زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے کیونکہ افغانستان کے اندر بھی تاجک اور ازبک ایک طاقتور گروپ کی شکل میں موجود ہیں۔ افغانستان میں ہزارہ منگول، گجر قبائل اور پامیری وغیرہ بھی بڑے قبائل ہیں۔ان کی اکثریت صوبہ نورستان اور بدخشاں میں ہے۔ ان کے ساتھ بھی پاکستان کی حکومت کو تعلقات استوار کرنے چاہئیں۔
افغانستان میں نورستان اور واخاں کے علاقے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا افغانستان کے ساتھ نسلی اور ثقافتی یا لسانی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان اگر اپنی اسٹرٹیجی تبدیل کرے تو اس کے لیے شمال مغرب میں بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔واخان کی پٹی اور نورستان تاریخی اور جغرافیائی طور پرجنوبی ایشیا یعنی برصغیر پاک و ہند کا حصہ ہے۔
یہ علاقے 19ویں صدی میں افغانستان کا حصہ بنے‘یہاں کے باشندے بھی خود کو افغان نہیں کہلاتے۔ افغانستان میں برسراقتدار گروہ مسلسل پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے سمگلنگ کی پشت پناہی کرتا ہے توایسے میں پاکستان کوبھی حق حاصل ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے اپنی اسٹرٹیجک پالیسی میں شفٹ لائے۔