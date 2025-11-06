ٹیک ویلی کے اشتراک سے پاکستان میں پہلی کروم بُک اسمبلی لائن کا افتتاح

2026 سے مقامی سطح پر اساتذہ اور طلبا کے لیے سالانہ 5 لاکھ لیپ ٹاپس تیار کیے جائیں گے

ویب ڈیسک November 06, 2025
facebook whatsup

ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان نے ڈیجیٹل انقلاب کی جانب اہم سنگ میل عبور کرلیا ہے۔

معاشی استحکام کے لیے ایس آئی ایف سی نے پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب کیلئے حکومت پاکستان ، گوگل، ٹیک ویلی اورنیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن (این آر ٹی سی) کے اشتراک سے پہلی کروم بک اسمبلی لائن کا افتتاح کردیا ہے۔

کروم بک اسمبلی لائن کے ذریعے 2026 سے مقامی سطح پر اساتذہ اور طلبا کے لیے سالانہ 5 لاکھ لیپ ٹاپس تیار کیے جائیں گے۔

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت نئی پالیسی کا مقصد پاکستان کو ریجنل ہب برائے ٹیک ڈیولپمنٹ بنانا ہے۔

انہوں نے کہا کہ گوگل اور پاکستان کا اسٹریٹجک اشتراک ایک لاکھ ڈویلپرز کو فنی مہارت کی تربیت فراہم  کرنے میں معاون ثابت ہوگا، اے آئی لیڈرز فیلوشپ پروگرام کے تحت 100 اداروں کو اے آئی کے استعمال میں مدد فراہم کی جائے گی۔

وفاقی وزیر آئی ٹی شزہ فاطمہ خواجہ کا کہنا تھا کہ موبائل ایپس، ڈیجیٹل سروسز اور ای کامرس کے ذریعے 2030 تک سالانہ 6.6 ارب ڈالرز کی برآمدات متوقع ہیں جبکہ ایک سال کے اندر مکمل اسمبلی لائن کا قیام اور معروف  ٹیک کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان اہم سنگِ میل ہے۔

انہوں نے کہا کہ معروف عالمی کمپنی گوگل کی پاکستان میں موجودگی ملک کی ڈیجیٹل معیشت و ترقی کے لیے اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

32 سالہ مشہور بھارتی انفلوئنسر انتقال کر گیا

Nov 06, 2025 01:04 PM |
مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

مغرب سے مخصوص موضوعات پر ڈرامے بنانے کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، محمود اختر کا دعویٰ

 Nov 06, 2025 12:33 PM |
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے

 Nov 06, 2025 10:58 AM |

متعلقہ

Express News

اے آئی کے تمام چیٹ بوٹس سے متعلق پریشان کن انکشاف!

Express News

پاکستان میں گوگل کروم بُک کی پہلی اسمبلی لائن کا افتتاح

Express News

پاکستان میں سال کے سب سے بڑے ’سپر مون‘ کا نظارہ

Express News

ماحول سے پانی اکٹھا کرنے والا رنگ تیار

Express News

میری ٹائم کانفرنس ایکسپو میں پاکستانی ساختہ ڈرون جیمر'صفرا' لانچ کردیا گیا

Express News

ملک میں اے آئی اور ایڈوانس اسکلز ڈویلپمنٹ ٹریننگ کیلئے نیوٹک اور نیٹسول میں معاہدہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو