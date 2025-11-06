پاکستان کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، سینئر نائب صدر فیفا

فیفا کے ساتھ مل کر پاکستان میں موجود ٹیلنٹ تلاش کریں گے، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام

ذوالفقار بیگ November 06, 2025
فٹبال کی عالمی تنظیم فیفا کے سینئر نائب صدر شیخ سلمان بن ابراہیم نے کہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے۔

اسلام آباد میں چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیفا کے سینئر نائب صدر شیخ سلمان نے کہا کہ مجھے پاکستان آکر خوشی ہوئی ہے، 2017 کے بعد یہ میرا پہلا دورہ ہے۔

شیخ سلمان نے کہا کہ میں اچھے وقت میں آیا ہوں کیونکہ اب یہاں فٹبال کی منتخب باڈی موجود ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اب ہمارے سامنے ایک واضح روڈ میپ ہے، ہم فیفا اور اے ایف سی کے تعاون سے اس خوبصورت ملک میں فٹبال ٹیم کو ترقی دیں گے۔

فیفا کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ بہت سے لوگ اس کھیل کو قریب سے فالو کرتے ہیں، ہمیں اس کھیل کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

شیخ سلمان کا کہنا تھا کہ انفراسٹرکچر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اور پروگراموں سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مستقبل قریب میں آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی۔

اس موقع پر چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود نے کہا کہ پاکستان آمد پر فیفا کے سینئر نائب صدر شیخ سلمان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔

رانا مشہود نے کہا کہ فٹبال کے فروغ کے لیے ان کی آمد انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم کے وژن کے تحت کھیلوں کے میدان میں مثبت تبدیلیاں آرہی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ فیفا کے ساتھ مل کر پاکستان میں موجود ٹیلنٹ تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم ٹیلنٹ ہنٹ پروگراموں میں ہماری تیس کھیلوں پر خصوصی توجہ ہے۔

چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے مزید کہا کہ نوجوانوں سے کیے گئے وعدوں پر مثبت انداز میں عمل ہو رہا ہے۔
