معصوم بچی کے ردعمل پر ڈاکو کا دل پگھل گیا، بغیر ڈکیتی کیے واپس

بیٹی کے اس عمل کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی

ویب ڈیسک November 17, 2025
معصوم بیٹی کے عمل نے باپ کو ڈاکوؤں سے لٹنے سے بچا لیا۔ بیٹی کے اس عمل کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکو دکان پر بیٹھے ایک شخص کو لوٹنے آتا ہے اور اس پر تشدد کرتا ہے۔

ڈاکو کے ڈر سے شخص ایک جیب سے موبائل نکالتا ہے اور دوسری جیب سے پیسے نکال کر رکھتا دیتا۔

 

بیٹیاں رحمت بھی، راحت بھی، دلاری بھی،
باپ کے گھر کی سب سے نازوں سے پالی گئی پھول کاری بھی۔ pic.twitter.com/Kbbzxj5hCS

— Harmeet Singh (@HarmeetSinghPk) November 17, 2025

یہ دیکھتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھی بچی اپنے ہاتھ میں تھاما لالی پاپ بھی ڈاکو کو پیش کر دیتی ہے جسے دیکھ کر ڈاکو موبائل اور پیسے واپس کرتا ہے اور بچی کو پیار کر کے ساتھی کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر فرار ہوجاتا ہے۔

واضح رہے ویڈیو ممکنہ طور پر ایک روز قبل سوشل میڈیا پر اپ لوڈ ہوئی ہے۔ البتہ، ویڈیو پر صارفین اس کی صداقت کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے اس کو اسکرپٹڈ جبکہ کچھ نے اس کو حقیقی قرار دیا ہے۔
