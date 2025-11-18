سرکاری اہلکار ظاہر کر کے بیرونِ ملک جانے کی کوشش کرنے والے 3 مسافر گرفتار

تینوں کی مبینہ سہولت کاری کرنے والے وزات تجارت کے اہلکاروں کی بھی تلاش شروع کردی گی۔

صالح مغل November 18, 2025
facebook whatsup

نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن نے خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کر کے بیرونِ ملک جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے تین مسافروں کو آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا۔

تینوں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی کرپشن  سیل اسلام آباد منتقل کردئیے گئے تینوں کی مبینہ سہولت کاری کرنے والے وزات تجارت کے اہلکاروں کی بھی تلاش شروع کردی گی۔

حکام کے مطابق  تین مسافر، جن میں اعجاز حسین، کامران اسلم اور اسامہ حفیظ شامل ہیں، بین الاقوامی پرواز سے وزٹ ویزے پر ازبکستان جا رہے تھے۔

ملزمان نے خود کو منسٹری آف کامرس کا اہلکار ظاہر کیا اور بیرونِ ملک سفر کے لیے مبینہ جعلی این او سی پیش کیے۔

ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان کو بیرونِ ملک جانے کے لیے پرائیویٹ افراد اور کچھ منسٹری آف کامرس اہلکاروں نے سہولت  فراہم کی۔

امیگریشن حکام نے تینوں ملزمان کو مزید قانونی کاروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں  مزید تفتیش جاری ہے اور انکشافات کی توقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

دو مرتبہ آسکر جیتنے والا اداکار مالی مشکلات کے باعث بے گھر

 Nov 21, 2025 04:45 PM |
ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

ایل جی بی ٹی کیو پر بات کرنے والے بچوں کے جنسی استحصال پر خاموش رہتے ہیں، نادیہ جمیل

 Nov 21, 2025 05:53 PM |
بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

بھارتی ویمن کرکٹر سمرتی مندھانا نے منگنی کرلی

 Nov 21, 2025 02:59 PM |

متعلقہ

Express News

امریکی کانگریس کا مریم نواز کو خط، حکومتی اقدامات کی تعریف

Express News

آئی ایم ایف شرط نہ لگاتا تو حکومت کرپشن کی رپورٹ کبھی جاری نہ کرتی، کے پی حکومت

Express News

اردو یونیورسٹی کے ڈپٹی چیئر کی برطرفی، وی سی ڈاکٹر شنواری کے خلاف کارروائی ہوسکے گی؟

Express News

کراچی، صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے

Express News

دبئی ایئرشو میں بھارتی اہلکاروں کی جے ایف 17 کے ساتھ تصاویر، پاکستانی پائلٹس کی چائے کی پیش کش

Express News

دبئی ایئرشو میں جے ایف 17 تھنڈر کے چرچے، دوست ملک کو فروخت کیلیے ایم او یو پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو