کراچی: موٹرسائیکل کو ٹکر مارنے کے بعد ڈرائیور کی فرار کی کوشش، پکنک پر جانےوالی اسکول بس کو حادثہ

 بس ڈرائیور نے پہلے موٹرسائیکل کو ٹکر ماری، ڈرائیور بس بھگا کر فرار ہونے کی کوشش میں حادثہ کر بیٹھا

اسٹاف رپورٹر November 18, 2025
کراچی میں کورنگی روڈ کالا پل کے قریب پکنک پرجانے والی اسکول بس حادثے کا شکار ہوگئی، بس میں 40 سے زائد طلبا وطالبات، اساتذہ اوراسکول پرنسپل سوار تھے جو کہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔

رپورٹ کے مطابق حادثے کی اطلاع ملنے پر ٹریفک پولیس موقع پر پہنچ گئی، ٹریفک پولیس کےمطابق بس ڈرائیور نے پہلے موٹرسائیکل کو ٹکر ماری، ڈرائیور بس بھگا کر فرار ہونے کی کوشش میں حادثہ کر بیٹھا۔

ڈرائیور نے بس حفاظتی بیریئر سے ٹکرا دی، بس ڈرائیور اسکول کے ننھے بچوں کوموقع پرچھوڑکرفرارہوگیا۔

ٹریفک پولیس کے مطابق اسکول بچے پکنک کے لیے کراچی زولوجیکل گارڈن جا رہے تھے، حادثہ ڈرائیور کی لاپرواہی سے پیش آیا خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تمام بچے محفوظ ہیں، پولیس نے بس کو تحویل میں لیکراس کے ڈرائیورکی تلاش شروع کردی۔
